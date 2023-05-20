Тисячі людей у Белграді знову протестували проти насильства

Учасники протестів у Сербії вимагають відставки керівників кількох відомств і закриття таблоїдів і телеканалів, що пропагують насильство.

У столиці Сербії Белграді втретє за останні два тижні відбулася багатотисячна акція протесту проти насильства. Її учасники вимагають відставки глави МВС країни Браніслава Гашича і керівника Агентства безпеки та інформації Александара Вуліна, а також розпуску урядового комітету з регулювання електронних ЗМІ та закриття провладних таблоїдів і телеканалів через пропаганду ненависті та брутального контенту.

Сербія проти насильства

Протести почалися на тлі занепокоєння з приводу зростання рівня насильства в країні після двох інцидентів зі стріляниною в Сербії в травні, внаслідок чого загинули й дістали поранення десятки людей. Як зазначає агентство AFP, організовані опозицією мітинги стали одними з найбільших відтоді, як понад 20 років тому масові демонстрації спровокували падіння режиму колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича.

Вучич дорікає опозиції

Водночас президент Сербії Александар Вучич назвав протести політичним трюком. Він також анонсував демонстрацію своїх прихильників наступного тижня, яка, за його словами, стане "найбільшим зібранням в історії Сербії". Близька союзниця Вучича прем'єр-міністерка Ана Брнабич також звинуватила "іноземні розвідувальні служби" в розпалюванні заворушень з метою дестабілізації ситуації в країні.

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Масова стрілянина в Сербії

3 травня 13-річний підліток стріляв з вогнепальної зброї в одній зі шкіл Белграда: тоді загинуло вісім осіб - учні та охоронці школи, ще шестеро дістали поранення. Через день 21-річний чоловік розстріляв перехожих в районі муніципалітету Младеновац. Він убив вісьмох і поранив ще 14 осіб.

Після випадків масової стрілянини Вучич пообіцяв "роззброїти" Сербію за допомогою амбітного плану, який дасть змогу боротися із законним і незаконним обігом вогнепальної зброї. За даними дослідницької групи Small Arms Survey, у Сербії найвищий рівень володіння зброєю в Європі: приблизно 39 зі 100 осіб мають вогнепальну зброю, зазначає агентство.