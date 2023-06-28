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Тихановська вважає Пригожина загрозою для Білорусі

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Присутність глави ПВК "Вагнер" у Білорусі становить загрозу безпеці, заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю DW.

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Світлана Тихановська
Світлана ТихановськаФото: DW

Присутність власника російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина в Білорусі становить загрозу як для європейської безпеки, так і для білоруської незалежності. Про це заявила лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська в інтерв'ю DW, оприлюдненому в середу, 28 червня.

"Ми проти присутності Пригожина на нашій землі, тому що це загроза безпеці людей і загроза нашій незалежності. Ми не хочемо, щоб Білорусь була втягнута в цю російську війну. Але зараз ми бачимо, що війна перекидається на нашу територію", - зазначила Тихановська.

На її думку, історія між Пригожиним та президентом РФ Володимиром Путіним не завершена, адже "Пригожин принизив Путіна, а Путін у своїй промові сказав, що не прощає зрадників".

Тихановська: Переміщення "Вагнера" може бути загрозою для України

Якщо Путін дасть правителю Білорусі Лукашенку наказ позбутися Пригожина, він це зробить, вважає лідерка опозиції.

Крім того, Тихановська припустила, що присутність групи "Вагнера" у РБ може призвести до нового вторгнення в Україну з півночі або що напередодні саміту НАТО в сусідній Литві можуть спалахнути прикордонні провокації.

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Розміщення ЯЗ у Білорусі - загроза суверенітету

Також занепокоєння у Тихановської виикликає переміщення до РБ російської тактичної ядерної зброї, що на її думку, є величезною загрозою для суверенітету республіки.

"Мені хотілося би, аби Захід був більш стурбований, ніж зараз. Я все ще відчуваю, що демократичний світ мовчить про розгортання ядерної зброї в Білорусі. Тому я дуже хочу, щоб ця тема більше обговорювалася на самітах НАТО, на національних рівнях, в структурах ООН", - зазначила лідерка білоруської опозиції.

27 червня Пригожин прибув у Білорусь з російського Ростова-на-Дону в межах домовленості про припинення військового заколоту в РФ. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що міністерство оборони країни зацікавлене в перейманні досвіду "Вагнера", але запевнив, що пунктів із набору найманців у ПВК на території Білорусі не буде.

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