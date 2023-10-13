"Темні світи" - музей берлінських підземель

Вхід у цей незвичайний музей розташований недалеко від станції берлінського метро і залізничного вокзалу "Ґезундбруннен" (Gesundbrunnen). Тут же розташований центр історичного товариства Berliner Unterwelten e.V. ("Берлінські підземелля"), що пропонує тематичні екскурсії у різних частинах німецької столиці.

Берлін після війни

Берлінський кафедральний собор у 1946 році Фото: picture-alliance/Judaica-Sammlung Richter

Так виглядав Берлін після розгрому "третього рейху". Наприкінці Другої світової війни тут велися запеклі бої, але вже задовго до цього внаслідок бомбардувань було зруйновано цілі вулиці та квартали. Берлін піддавався нальотам частіше за інші німецькі міста. Число жертв серед мешканців склало, за різними оцінками, від 20 до 50 тисяч людей. По всій Німеччині загалом - близько 600 тисяч.

Протиповітряна оборона

Американські бомбардувальники над Німеччиною 1945 року Фото: picture alliance/AP Images/United States Strategic Air Forces

До війни в небі над Німеччиною націонал-соціалісти почали готуватися відразу після захоплення влади, для чого вже в 1933 році за вказівкою Германа Герінга був створений Імперський союз протиповітряної оборони (Reichsluftschutzbund).

Наочна агітація

"Ворог підслуховує!" Фото: Markus C. Hurek/picture-alliance/dpa

По всій країні почали будувати бомбосховища, поглиблювати та переобладнувати підвали, створювати команди з гасіння запальних бомб та контролю світломаскування, видавати плакати...

Музей у бомбосховищі

Експозиція у бункері на станції метро "Ґезундбруннен" Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

У Берліні в одному з таких цивільних бомбосховищ нині працює музей, присвячений не лише бункерам часів Другої світової війни, а й міським підземеллям загалом - від початку ХІХ століття до наших днів. Створено його було наприкінці 1990-х років.

Історичне товариство

Передня частина головного вагона берлінського метро - один із експонатів у колишньому бункері Фото: Berliner Unterwelten e.V./R.Janick

Членами товариства "Берлінські підземелля" є понад 500 осіб. Завдяки зусиллям істориків-ентузіастів у різних частинах міста зараз можна потрапити до недоступних раніше місць. Забуті та занедбані об'єкти і споруди стали туристичними пам'ятками, які зберігаються для історії. У 2006 році ця організація була відзначена найважливішою в Німеччині нагородою в галузі захисту пам'ятників - "Срібною напівсферою" (Silberne Halbkugel).

"Темні світи"

Учасники екскурсії по бункеру Фото: picture-alliance/dpa/M. C. Hurek

Екскурсія "Темні світи" (Dunkle Welten), до якої ми сьогодні вирушимо, проходить у бункері, який призначався для пасажирів берлінської транспортної компанії BVG. Він був розрахований на 1300 осіб, але наприкінці війни іноді вміщував утричі більше людей. Групи хвилин на десять затримуються в одній із кімнат, зайнявши місце на цих лавках.

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Під час війни

Написи часів Другої світової війни із вказівками та інструкціями Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Коли людей було багато, вентиляція не справлялася. На стінах утворювався конденсат, що стікав на бетонну підлогу у спеціальні поглиблення... На початку війни нальоти тривали 10-15 хвилин, наприкінці нерідко - понад годину. На стінах збереглися написи тих часів.

У службових приміщеннях

Багатоярусні ліжка у підземному бункері Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Чотирьохповерхове бомбосховище на станції "Ґезундбруннен" облаштували у службових приміщеннях метрополітену, які спочатку призначалися для їдальні, відпочинку співробітників, складування інструментів, техніки та інших матеріалів. Гілку запустили в 1930 році, але ці приміщення стояли порожніми до весни 1941 року, оскільки на їхнє облаштування після початку світової економічної кризи не вистачило грошей.

Для пасажирів

Колишнє приміщення жіночого туалету Фото: Berliner Unterwelten e.V./Dietmar Arnold

У цьому місці перетиналися і нині перетинаються лінії метро та приміської залізниці. Коли нальоти на тодішню столицю "третього рейху" почастішали, тут вирішили обладнати притулок для пасажирів. У цьому приміщенні була жіноча вбиральня. На стінах досі видно кріплення від перегородок. Туалети використовували безводні, що заправлялися торфом або подрібненою корою.

Експонати

Фаустпатрон та інші експонати Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

У кімнатах колишнього бомбосховища виставлені експонати, знайдені в Берліні на будівництві, під час розкопок, передані приватними особами чи організаціями - брошури, документи, цей фаустпатрон... Серед них є також картотека на металевих пластинах, знайдена в покинутому бункері в районі Темпельгоф, зокрема, дані про підневільних робітників однієї з берлінських фірм.

Картотека

Картотека на металевих пластинах Фото: Kalozois George/Berliner_Zeitung/picture-alliance

Виявили картотеку члени "Берлінських підземель". Вони вивчили дані та змогли знайти понад 20 осіб, які на основі цих підтверджень отримали компенсації за примусову працю у "третьому рейху". Зазначимо, що адресно-архівні машини, розроблені німецькою фірмою Adrema на початку минулого століття, використовувалися в Німеччині до 1970-х років.

"Графіті"

Фотографії "графіті" з бункера для водіїв Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Ці експонати знайшли в підземному прихистку водіїв з особистого автопарку Адольфа Гітлера. Наприкінці війни їхній бункер засипало, тому в ньому багато збереглося, у тому числі нацистські графіті, які вони залишили на стінах. У 1992 році археологи зробили фотографії малюнків, а також витягли звідти багато різних речей та предметів, що займають в експозиції кілька вітрин.

Пневматична пошта

Труби пневматичної пошти Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Залишаючи бункер, затримаємось біля цього апарату, який демонструє роботу пневматичної пошти. Першу лінію в Берліні запустили 1865 року. 1940 року довжина системи підземних трубопроводів становила 400 кілометрів. Експлуатацію міської системи припинили лише у 1970-х роках, але такою внутрішньою поштою - швидкою та надійною - досі користуються деякі торгові будинки та фірми.