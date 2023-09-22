Німецький музей розмістив літеру Z та свастику по сусідству

Подолавши десятки сходинок і опинившись у першій залі нової експозиції "Wort Schrift Zeichen" ("Слово. Напис. Знак"), яка відкрилася в середині вересня в художньому музеї Кельнського архієпископства "Колумба" (Kolumba Museum), завмираєш від здивування, збентеження та цікавості. Тому що подих відвідувача, який ледь віддихався після підйому довгими бетонними сходами, побудованим, як і вся будівля музею, за проєктом знаменитого швейцарського архітектора - лауреата Прітцкерівської премії Петера Цумтора, перехоплює. Перед очима на стіні величезна літера Z. Звідки? Як вона тут з'явилась? І чому вона так зловісно тисне?

Літера Z на стіні кельнського музею

"У цьому залі якраз про це і йдеться. Що відбувається зі знаками? Спочатку це абсолютно звичайна буква Z, але за часів, у які ми зараз живемо, цей знак набуває зовсім іншого значення. І тут важливий контекст, - каже Марк Штайнманн (Marc Steinmann), один із керівників музею "Колумба". - Це те, що нас цікавить у цій експозиції. Ми хочемо звернути увагу на те, яке велике значення контекст має для знаків".

Z (1974 р.) німецької художниці Доротеї фон Віндгайм у музеї "Колумба" Фото: DW

Літера Z на стіні кельнського музею - це робота сучасної німецької художниці Доротеї фон Віндгайм (Dorothee von Windheim), яка, до речі, живе теж у Кельні. Цю літеру вона зняла з будівлі у Флоренції у 1970-ті. Для створення твору використовувалися делікатні матеріали: не надто міцні клеї та легка газова тканина. "MAGAZZINO" можна прочитати на стіні, лише відійшовши на відстань, - літери розташовані в прольотах між вікнами. "Доротею цікавлять сліди часу. Художниця зняла цю літеру з будівлі, тобто вона її не малювала, а використовувала техніку, до якої вдаються реставратори. Вони наклеюють спеціальний матеріал на стіну та знімають пігменти фарби та шар стіни, щоб зберегти, наприклад, давній настінний живопис, якщо будівлі загрожує знесення чи обвалення. Це дуже поширена техніка. У Флоренції залишилася стояти гола стіна", - каже Марк Штайнман.

Тепер цей об'єкт мистецтва нанесений на спеціальне полотно. Те, що раніше було частиною стіни, знову висить на стіні, але в обрамленні. Літера Z була зруйнована часом, це не художник намалював її у такому вигляді, наголошує керівник музею. Час, дощ та вітер залишили свій слід, який Доротея фон Віндгайм перенесла на полотно. "У контексті нашої виставки цей твір набуває нового значення. Він викликає думки про війну РФ проти України. Це вже поганий знак, тому що він пов'язаний з війною, руйнуваннями. Досить нешкідлива Z починає відігравати негативну роль", - каже Штайнманн.

Насправді негативна аура навколо цієї зловісної літери виникає ще й тому, що в цьому досить маленькому залі розміщений ще один об'єкт: свастика. "Незважаючи на всі жахи цієї війни, яку веде Росія проти України, серед німецьких істориків поширена думка, що все ж таки порівнювати Путіна з Гітлером не можна", - роблю паузу і дивлюся на мого співрозмовника. Штайнманн погоджується і зазначає: "Такий зв'язок встановлює споглядач. Нас же цікавить лише те, що відбувається зі знаками, якого значення вони набувають у тому чи іншому політичному та історичному контексті. І це наша мета: щоб відвідувачі через мистецтво вели дискусії". Як тоді свастика з'явилася у музеї "Колумба" поряд із літерою Z?

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"Те, що ми бачимо тут, це текстиль з Єгипту, III - V століття н.е. Це svastika, символ родючості, щось позитивне. У "третьому рейху" йому надали інше значення, цим знаком, який зустрічається у різних культурах протягом останніх 10 тисяч років, зловживали, його використали у злочинних цілях. І ми зараз не можемо по-іншому дивитися на свастику. Те саме - з літерою Z", - каже німецький мистецтвознавець.

Svastika, на текстилі з Єгипту III - V століття н.е. Фото: DW

І додає: "У Німеччині, звичайно, свастика - це символ, який має однозначне значення". Виставка в Кельнському музеї тільки-но відкрилася і працюватиме до 14 серпня 2024 року. Після спілкування з першими відвідувачами Марк Штайнманн знає, що буква Z викликає у них асоціації зі смертю, насильством. Як і споглядання свастики. "Давним-давно хтось намалював свастику на подушку, як на нашому експонаті. Сьогодні ми не можемо на неї дивитися під тим радісним ракурсом", - зазначає Штайнманн.

Публічна демонстрація літери Z у Німеччині

Простір кельнського музею нині унікальний тим, що тут можна залишитися віч-на-віч зі зловісною символікою і замислитись над контекстом. Публічна демонстрація літери Z у багатьох федеральних землях суворо відстежується, а демонстрація нацистських жестів, орденів і медалей, відзнак та символів є складом злочину.

Нагадаємо, що уряд Німеччини ще в березні 2022 року схвалив наміри влади деяких німецьких федеральних земель уважніше ставитися до зображення в громадських місцях літери Z, яка стала символом війни Росії проти України, і притягувати до кримінальної відповідальності осіб, які таким чином підтримують російське вторгнення. І перші процеси за демонстрацію літери Z у Німеччині вже відбулися: за носіння майки з літерою Z на робочому місці - грошовий штраф у розмірі 1500 євро, за демонстрацію виголеної на голові літери Z - 2250 євро. І цей перелік можна продовжити.

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Літера Z у музеї викликає запитання, спонукає до обговорення. У громадському просторі Німеччини букві Z - немає місця. Достатньо згадати про рішення влади низки міст щодо заборони видачі нових номерних знаків із цією літерою. Таке рішення, наприклад, ще у квітні 2022 року ухвалили у Дюссельдорфі - на знак солідарності з Україною. І, як підтвердили на запит DW, рішення залишається чинним. "У відповідь на агресивну війну РФ проти України орган реєстрації транспортних засобів у Дюссельдорфі більше не допускатиме використання автомобілів з одиночною літерою Z у номерному знаку до подальшого рішення, про яке буде повідомлено. Літера Z символізує підтримку Росії у війні проти України, і її часто можна побачити на російській військовій техніці ", - було опубліковано у заяві міської влади.

У той час як німецька влада забороняє цю літеру, намагаючись "запобігти можливій символічній підтримці вторгнення в Україну через офіційний номерний знак на вулиці", кельнський музей йде на сміливий крок і дістає зі своїх сховищ твір Доротеї фон Віндгайм. "А що якщо хтось із відвідувачів музею висловить підтримку Росії та зрадіє величезній букві на стіні?", - запитую я наостанок у керівника музею "Колумба". "Це збентежить мене, - не приховує він. - Але я постараюся почати вести діалог і зрозуміти, звідки таке захоплення. Від непоінформованості? Від великої любові до своєї історичної батьківщини? У нас в Німеччині є досвід історії, котру не можна прикрашати. І це відрізняє демократичне суспільство - можливість вести діалог". Сам куратор, що цікаво, не приховує свого подиву, чому саме Z стала символом війни для Росії, адже такої літери навіть немає у російському алфавіті.

Ми зупиняємося біля ще одного виразного об'єкта експозиції - твору Курта Бенніґа (Kurt Benning) "Війна у Центральній Європі. Середина XX століття".

"Війна в Центральній Європі. Середина XX століття" Фото: DW

Це збільшений негатив. Сам знімок зробив загиблий у 1945 році батько німецького фотографа та художника Бенніґа. На знімку - чоловік, член організації Todt, яка відповідала за будівельні проєкти військового призначення "третього рейху". "Schreibtischtäter" (варіант перекладу - "злочинець за письмовим столом") - так у Німеччині називають людину, яка особисто не вбиває, але має безпосереднє відношення до скоєних злочинів.

Чомусь виникає відчуття, що зі стіни до зали дивиться... Володимир Путін. Він, як "Schreibtischtäter" на старому негативі, щось пише. Може, саме ту саму літеру Z.