Силовики-пенсіонери у Києві вимагають підвищення пенсій

У середу, 14 липня, біля будівлі українського парламенту відбувається всеукраїнська акція протесту пенсіонерів міністерства внутрішніх справ (МВС), на якій близько тисячі учасників вимагають перерахунку пенсій, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Учасники акції протесту влаштували сутички з представниками правоохоронних органів та прорвалися через встановлену поліцією огорожу поблизу будівлі парламенту. Про це повідомляє інформагенція "Українські Новини". За її оцінками, під будівлею Ради зібралося близько 1,5 тисячі мітингарів.

Протестувальники вимагають перерахунку пенсій, а також хочуть зустрітися зі спікером Ради Дмитром Разумковим.

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Раніше пенсіонери МВС повідомляли про плани проводити подібні акції також біля будівель Кабінету Міністрів України та Офісу президента.

Кабмін розгляне питання підвищення пенсійних виплат

Як очікується, 14 липня на засіданні Кабінету Міністрів України мають розглянути питання підвищення пенсійних виплат військовим пенсіонерам. Раніше повідомлялося, що уряд має намір затвердити з 1 липня щомісячну доплату в розмірі 2 тисяч гривень військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліціянтам, а також підвищити мінімальну пенсійну виплату відповідним особам до 3 854 гривень. Нині мінімальні пенсії військовослужбовців становлять 2 000 - 2 700 гривень, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ - 2 000 гривень. Крім того, уряд має намір збільшити мінімальні пенсійні виплати для учасників бойових дій до 3 893 гривень, зазначає агентство "Українські новини".

Раніше про необхідність перегляду й індексації пенсійних виплат військовим заявляв президент України Володимир Зеленський.