 Верховна Рада України затвердила ″електронну трудову книжку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2021

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Новини

Верховна Рада України затвердила "електронну трудову книжку"

У Верховній Раді України ухвалили законопроєкт, яким запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі.

Водночас можливість використання паперової трудової книжки зберігається

Можливість використання паперової трудової книжки в Україні зберігається

Верховна Рада схвалила запровадження в Україні обліку трудової діяльності в електронній формі. За відповідний законопроєкт свої голоси у п'ятницю, 5 лютого, віддали 265 народних депутатів.

Облік трудової діяльності працівників, згідно з документом, буде здійснюватися в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Однак використання звичайних трудових книжок залишається можливим. На вимогу працівника працедавець зобов'язаний вносити до трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення і звільнення. Сама книжка при цьому зберігатиметься у працівника.

П'ять років перехідного періоду

Також законопроєкт встановлює п'ятирічний перехідний період, під час якого до реєстру будуть внесені відомості з трудових книжок. Протягом цього строку використовуватися будуть як паперова книжка, так і вже внесені до реєстру дані.

Внесення відомостей про трудову діяльність буде здійснюватися через портал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомого сканованих чи оцифрованих копій документів із обов'язковим накладенням кваліфікованих електронних підписів. Після внесення даних роботодавець зобов'язаний видати оригінал трудової книжки працівнику під підпис.

Можливість автоматичного призначення пенсії

Законопроєкт, зокрема, запроваджує можливість автоматичного призначення пенсії без звернення особи. Право пізнішого виходу на пенсію при цьому також зберігається. В цьому разі, якщо людина продовжуватиме працювати, розмір її пенсії буде підвищуватися на 0,5-0,75 відсотка.

Окрім того, фіксується можливість визначення найбільш вигідного варіанту призначення пенсії, включно з датою такого призначення, за допомогою спеціальної програми.

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