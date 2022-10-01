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Лого Світового банку
Лого Світового банкуФото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
ЕкономікаУкраїна

Світовий банк виділяє Україні пів мільярда доларів

Віолетта Чайковська | Анастасія Шепелева
34 хв. тому

Кредитні гарантії надали уряди Великобританії та Данії, наголосивши, що це необхідний крок для підтримки життєдіяльності України під час війни.

https://www.dw.com/uk/svitovij-bank-vidilae-ukraini-piv-milarda-dolariv/a-63305318

Світовий банк оголосив у ніч на суботу, 1 жовтня про виділення 530 мільйонів доларів допомоги уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених війною. Кредитні гарантії надали Великобританія (500 мільйонів) і Данія (30 мільйонів).

За словами міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі, кошти передбачають підтримку економічної стійкості України. Міністр у галузі розвитку співробітництва Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен зазначив, що позика допоможе покривати соціальні виплати для підтримки пенсіонерів, вчителів і медичних працівників в Україні.

Загалом Світовий банк мобілізував майже 13 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, з яких 11 мільярдів уже виплачені повністю.

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Потреба України в 100 мільярдах доларів

За оцінками банку, потреби України на наступні три роки сягають понад 100 мільярдів доларів. При цьому зазначається, що ця цифра зростатиме в міру продовження війни.

Раніше в українському міністерстві економіки анонсували, що вже в листопаді Світовий банк може затвердити додаткову фінансову допомогу Україні на мільярд доларів, а також розглянути виділення 36 мільярдів на фінансування дефіциту державного бюджету на 2023 рік і 17 мільярдів доларів на відновлення інфраструктури.

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