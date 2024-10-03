Швейцарія виділить Україні 1,6 млрд євро протягом 4-х років

Швейцарія планує виділити 1,5 мільярда швейцарських франків (1,6 мільярда євро) на проєкти реконструкції в Україні протягом наступних чотирьох років. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад України у четвер, 3 жовтня, після зустрічі віцепрем'єр-міністра України з питань відновлення Олексія Кулеби та надзвичайного і повноважного посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна.

За словами Бауманна, з цієї суми 1 мільярд буде спрямовано на гуманітарні проєкти, розмінування та самоврядування, а решта - на відновлення з активною участю швейцарського приватного сектору.

Кулеба висловив вдячність за системну підтримку з боку Швейцарії та наголосив на важливості цієї допомоги у складних умовах, коли в Україні налічується понад 4,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. За його словами, основний фокус співпраці з Швейцарією - будівництво житла для цих людей та активізація регіональних програм.

Посол Швейцарії підкреслив, що його країна має тривалу історію підтримки України, зокрема, через проєкти децентралізації, відновлення інфраструктури та допомогу у підготовці до опалювального сезону. Він додав, що в Україні працюватиме представник Швейцарії, який координуватиме реалізацію цих проєктів.

Нагадаємо, Швейцарія в квітні цього року ухвалила закон "Про надзвичайний внесок Швейцарії в безпеку і мир в Європі у зв'язку з війною проти України", в якому передбачено виділення 5 мільярдів франків "на підтримку реконструкції та ремонту інфраструктури, необхідної для повсякденного життя і виживання в Україні".