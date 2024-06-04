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Швейцарія не ухвалила кількамільярдний пакет допомоги Києву

Дмитро Шварц
4 червня 2024 р.

Рада кантонів відхилила пропозицію щодо створення спеціального фонду, який передбачав би спрямування п'яти мільярдів швейцарських франків Україні на відбудову.

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Парламент Швейцарії
Парламент Швейцарії Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Мала палата парламенту Швейцарії (Рада кантонів) у понеділок, 3 червня, відхилила пропозицію щодо створення спеціального фонду, який передбачав би направлення 5 мільярдів швейцарських франків (близько 5,6 мільярда доларів) Україні.

Ще наприкінці квітня комісія з політики безпеки Ради кантонів проголосувала за розробку проєкту федерального закону "Про надзвичайний внесок Швейцарії в безпеку і мир в Європі у зв'язку з війною проти України". Зокрема, передбачалося створення фонду в розмірі 10,1 мільярда швейцарських франків для покриття фінансових потреб на переозброєння швейцарської армії до 2030 року і для фінансування внеску розмірі п'яти мільярдів франків "на підтримку реконструкції та ремонту інфраструктури, необхідної для повсякденного життя і виживання в Україні".

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Як зазначила під час виступу у понеділок президентка країни Віола Амгерд (Viola Amherd), "протягом останніх місяців ми спостерігаємо значне погіршення ситуації з безпекою". "Швейцарія повинна бути готова до того, що ситуація з безпекою в Європі погіршуватиметься далі й постійно. Тому важливо, щоб армія також могла робити необхідні інвестиції для швидкого усунення прогалин у спроможності", - заявила вона.

Проте "за" цю ініціативу проголосувало 15 депутатів, ще 28 були "проти", а двоє членів Ради кантонів утрималися.

Основною причиною противники законопроєкту назвали порушення "боргового гальма", яке було затверджено на референдумі 2001 року. Згідно з ним, федеральний уряд має збалансовувати доходи і видатки протягом економічного циклу.

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