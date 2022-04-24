Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівану

Судно, що перевозило нелегальних мігрантів, потонуло біля берегів ліванського Триполі, що у 85 кілометрах на північ від Бейрута. Про це у суботу, 23 квітня, повідомив міністр транспорту Лівану Алі Хаміє.

За його словами, 45 із приблизно 60 мігрантів вдалося врятувати, одна дитина загинула, решта з тих, хто перебував у човні, вважаються зниклими безвісти.

Армія закрила доступ до порту Тріполі

"Пошукова операція триває", - зазначив Алі Хаміє.

Ліванське Товариство Червоного Хреста повідомило, що направило до Тріполі 10 машин швидкої допомоги. За даними агенцї AFP, армія перекрила доступ до порту, дозволивши в'їзд лише медичному транспорту. Родичів, які перебували на судні, у гавань не пропустили.

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Безпрецедентна фінансова криза у Лівані

Біженці з Лівану регулярно намагаються дістатися на човнах до Кіпру, що є членом ЄС і знаходиться у 175 кілометрах. Близькосхідна країна з населенням близько шести мільйонів людей переживає безпрецедентну фінансову кризу. Ліванський фунт знецінився більш ніж на 90 відсотків, більшість населення живе за межею бідності.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що мінімум 1570 осіб, 186 з яких - громадяни Лівану, залишили чи намагалися незаконно залишити країну морським шляхом із січня по листопад 2021 року. За даними AFP, більшість тих, хто прагне нелегально виїхати з Лівану, - сирійські біженці, що переховуються там від війни.