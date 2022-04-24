 Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівану

За словами міністра транспорту Лівану Алі Хаміє, біля берегів Триполі потонув човен з мігрантами, 45 із приблизно 60 людей вдалося врятувати.

Швидка доставляє врятованих в лікарню

Швидка доставляє врятованих в лікарню

Судно, що перевозило нелегальних мігрантів, потонуло біля берегів ліванського Триполі, що у 85 кілометрах на північ від Бейрута. Про це у суботу, 23 квітня, повідомив міністр транспорту Лівану Алі Хаміє.

За його словами, 45 із приблизно 60 мігрантів вдалося врятувати, одна дитина загинула, решта з тих, хто перебував у човні, вважаються зниклими безвісти.

Армія закрила доступ до порту Тріполі

"Пошукова операція триває", - зазначив Алі Хаміє.

Ліванське Товариство Червоного Хреста повідомило, що направило до Тріполі 10 машин швидкої допомоги. За даними агенцї AFP, армія перекрила доступ до порту, дозволивши в'їзд лише медичному транспорту. Родичів, які перебували на судні, у гавань не пропустили.

Читайте також: Країна в темряві: у Лівані повністю відсутнє електропостачання

Безпрецедентна фінансова криза у Лівані

Біженці з Лівану регулярно намагаються дістатися на човнах до Кіпру, що є членом ЄС і знаходиться у 175 кілометрах. Близькосхідна країна з населенням близько шести мільйонів людей переживає безпрецедентну фінансову кризу. Ліванський фунт знецінився більш ніж на 90 відсотків, більшість населення живе за межею бідності.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що мінімум 1570 осіб, 186 з яких - громадяни Лівану, залишили чи намагалися незаконно залишити країну морським шляхом із січня по листопад 2021 року. За даними AFP, більшість тих, хто прагне нелегально виїхати з Лівану, - сирійські біженці, що переховуються там від війни.

Реклама

Докладно

Зруйнована адміністративна будівля металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі, фото 21 квітня 2022 року

Військовий експерт про ситуацію довкола Маріуполя

DW поговорила з австрійським генералом про те, чому Росія так прагне взяти під контроль Маріуполь.  

Візок у супермаркеті з продуктами марки Persil (фотоілюстрація)

Чому Henkel та SAP таки йдуть з РФ, а Continental повернувся

Вони намагалися зберегти бізнес у РФ, але передумали. Чи стане це початком другої хвилі відходу західного бізнесу з РФ?  