Країна в темряві: у Лівані повністю відсутнє електропостачання

Через зупинку двох найбільших електростанцій "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" блекаут може тривати кілька днів.
У Лівані 9 жовтня, припинили централізоване постачання електроенергії. Це сталося після зупинки в суботу двох найбільших електростанцій країни через брак палива.
За словами співрозмовника агенції Reuters у ліванському уряді, електропостачання може відновитись до 11 жовтня, але, швидше за все, буде відключено на довший термін.
Державна електроенергетична компанія EDL підтвердила, що робота двох найбільших електростанцій "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" призупинена. Це "безпосередньо вплинуло на стабільність електромережі і призвело до її повного вимкнення, без можливості відновлення роботи найближчим часом", йдеться у заяві компанії.
За даними Reuters, EDL спробує використовувати паливо з резервів військових, щоб забезпечити тимчасову роботу електростанцій, проте найближчим часом цього не станеться.
У багатьох ліванців є дизельні генератори, але паливо для них теж в дефіциті. Ліван паралізований економічною кризою, яка посилюється скороченнями поставок палива з-за кордону. З 2019 року курс місцевої валюти знизився на 90 відсотків.
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