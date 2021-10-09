 Країна в темряві: у Лівані повністю відсутнє електропостачання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2021

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Країна в темряві: у Лівані повністю відсутнє електропостачання

Через зупинку двох найбільших електростанцій "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" блекаут може тривати кілька днів.

Захід сонця у столиці Лівану - Бейруті (фото з архіву)

Захід сонця у столиці Лівану - Бейруті (фото з архіву)

У Лівані 9 жовтня, припинили централізоване постачання електроенергії. Це сталося після зупинки в суботу двох найбільших електростанцій країни через брак палива.

За словами співрозмовника агенції Reuters у ліванському уряді, електропостачання може відновитись до 11 жовтня, але, швидше за все, буде відключено на довший термін.

 

Ліван переживає важку економічну кризу

Державна електроенергетична компанія EDL підтвердила, що робота двох найбільших електростанцій "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" призупинена. Це "безпосередньо вплинуло на стабільність електромережі і призвело до її повного вимкнення, без можливості відновлення роботи найближчим часом", йдеться у заяві компанії.

За даними Reuters, EDL спробує використовувати паливо з резервів військових, щоб забезпечити тимчасову роботу електростанцій, проте найближчим часом цього не станеться.

У багатьох ліванців є дизельні генератори, але паливо для них теж в дефіциті. Ліван паралізований економічною кризою, яка посилюється скороченнями поставок палива з-за кордону. З 2019 року курс місцевої валюти знизився на 90 відсотків.

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