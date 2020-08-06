 Вибух паливного резервуара в Лівані: десятки загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2021

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Новини

Вибух паливного резервуара в Лівані: десятки загиблих

У ліванській провінції Аккар внаслідок вибуху паливного резервуара загинули щонайменше 20 людей, 79 поранені. Причини вибуху поки невідомі.

Libanon Akkar | Rotes Kreuz | Tote bei Explosion

На півночі Лівану внаслідок вибуху паливного резервуара загинули щонайменше 20 людей. Як зазначили в ліванському відділенні Червоного Хреста, трагедія сталася в районі Аккар рано вранці у неділю, 15 серпня. Бригади лікарів працюють на місці події, повідомляється про 79 поранених. Їх доставляють у місцеві лікарні.

Причина вибуху поки невідома. Тим часом в соціальних мережах з'явилися відео сильної пожежі, що спалахнула після вибуху.

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Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри, внаслідок чого загинули майже 200 людей, ще кілька тисяч були поранені. Вибух також спричинив великі руйнування в ліванській столиці. Завдані збитки орієнтовно становлять понад 15 мільярдів доларів. Через кілька днів на тлі масових заворушень і акцій протесту уряд Лівану подав у відставку.

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