 Ліван повністю залишився без електрики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2022

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Новини

Ліван повністю залишився без електрики

Держкомпанія EDL припинила подачу енергії після спроб протестувальників потрапити на одну із розподільних станцій. Жителі Лівану незадоволені перебоями в електропостачанні, пов'язані з нестачею палива.

Продуктовий магазин під час відключення електроенергії в Лівані, жовтень 2021 року

Продуктовий магазин під час відключення електроенергії в Лівані, жовтень 2021 року

Весь Ліван повністю залишився без електрики. Про це у суботу, 8 січня, повідомив постачальник електроенергії, держкомпанія Electricite du Liban (EDL).

Їй довелося повністю припинити подачу після того, як на розподільну станцію в місті Арамун на північ від Бейрута спробували потрапити протестувальники, щоб пошкодити техніку, яка там була. Акція була спрямована проти регулярних перебоїв у електропостачанні.

Складнощі із закупівлями нафти

Збої пов'язані з фінансовою кризою в Лівані та зі складнощами з імпортом нафти, необхідної для електропостачання, нагадує агентство AFP.

У жовтні 2021 року на деякий час було зупинено роботу двох найбільших ліванських електростанцій - "Аль-Захрані" та "Дейр-Аммар", що призвело до повного відключення державної електромережі. Електропостачання тоді відновили лише за добу.

Гостра економічна криза

Ліван на тлі фінансово-економічної кризи більше шести місяців не в змозі забезпечити паливом електростанції, у зв'язку з чим практично всі жителі залишаються без електропостачання до 20-22 години на день. У країні також відчувається брак бензину, ліків та навіть питної води.

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