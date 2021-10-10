 У Лівані відновили електропостачання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2021

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Новини

У Лівані відновили електропостачання

За добу після повного блекауту енергомережа Лівану повернулася до нормальної роботи. Військові передали на електростанції "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" 6 мільйонів літрів палива.

Люди роблять покупки в продуктовому магазині під портативним електричним освітленням під час відключення електроенергії поблизу Бхамдуна, Ліван

Блекаут в Лівані, жовтень 2021

Електрична мережа Лівану відновила свою роботу в неділю, 10 жовтня, після доставки військовими палива на дві ключові електростанції, заявив міністр у справах енергетики і водних ресурсів Валід Файяд.

"Мережа повернулася до нормальної роботи, як це було до того, як закінчилося паливо на "Дейр-Аммар "і" Аль-Захрані", - зауважив він.

Міністр подякував ліванській армії за передачу 6 мільйонів літрів палива для рівномірного поділу між обома станціями. Однак подача електроенергії буде здійснюватися не більше, ніж на кілька годин в день, як це було в останні місяці.

Днем раніше Державна електроенергетична компанія EDL заявила, що прибуття партії палива очікується в найближчі години, але розвантаження відбудеться лише за кілька діб.

Ситуацію ускладнює економічна криза

Напередодні робота двох найбільших ліванських електростанцій "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" була зупинена, що призвело до повного відключення державної електромережі вже вдруге за місяць.

Від моменту завершення у Лівані громадянської війни у країні неодноразово відбувалося відключення електроенергії. Стан справ сильно погіршила економічна криза, через яку держава в останні місяці імпортує мінімальну кількість дизельного палива.

Хоча у багатьох ліванців є дизельні генератори, паливо для них теж в дефіциті.

Тож, Центральний банк республіки 10 жовтня схвалив надання кредиту в 100 мільйонів доларів для проведення тендерів на імпорт палива для виробництва електроенергії, повідомило ліванське міністерство у справах енергетики і водних ресурсів.

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