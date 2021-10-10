У Лівані відновили електропостачання

Електрична мережа Лівану відновила свою роботу в неділю, 10 жовтня, після доставки військовими палива на дві ключові електростанції, заявив міністр у справах енергетики і водних ресурсів Валід Файяд.

"Мережа повернулася до нормальної роботи, як це було до того, як закінчилося паливо на "Дейр-Аммар "і" Аль-Захрані", - зауважив він.

Міністр подякував ліванській армії за передачу 6 мільйонів літрів палива для рівномірного поділу між обома станціями. Однак подача електроенергії буде здійснюватися не більше, ніж на кілька годин в день, як це було в останні місяці.

Днем раніше Державна електроенергетична компанія EDL заявила, що прибуття партії палива очікується в найближчі години, але розвантаження відбудеться лише за кілька діб.

Ситуацію ускладнює економічна криза

Напередодні робота двох найбільших ліванських електростанцій "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" була зупинена, що призвело до повного відключення державної електромережі вже вдруге за місяць.

Від моменту завершення у Лівані громадянської війни у країні неодноразово відбувалося відключення електроенергії. Стан справ сильно погіршила економічна криза, через яку держава в останні місяці імпортує мінімальну кількість дизельного палива.

Хоча у багатьох ліванців є дизельні генератори, паливо для них теж в дефіциті.

Тож, Центральний банк республіки 10 жовтня схвалив надання кредиту в 100 мільйонів доларів для проведення тендерів на імпорт палива для виробництва електроенергії, повідомило ліванське міністерство у справах енергетики і водних ресурсів.