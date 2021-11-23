Суд ЄС визнав незаконним рішення Верховного суду Угорщини

Угорські суди мають ігнорувати будь-яку національну судову практику, яка заважає їм звертатися до Європейського суду, постановили у Люксембурзі.
Європейський суд (Суд ЄС) у Люксембурзі визнав незаконним рішення Верховного суду Угорщини про неправомірність передачі справи національної інстанції до Суду ЄС. Там постановили, що угорські суди мають ігнорувати будь-яку судову практику, яка перешкоджає їхньому праву звертатися до Суду ЄС. Це випливає з вердикту, винесеного у вівторок, 23 листопада, Судом ЄС у Люксембурзі.
Постанова стосується справи, яку розглядав Центральний районний суд Пешта. Один із його суддів вирішив звернутися до інстанції в Люксембурзі, щоб та прояснила питання сумісності угорського законодавства з директивами ЄС про право на письмовий та усний переклад у кримінальному судочинстві, а також право на інформацію під час такого провадження.
Читайте також: Конституційний трибунал Польщі: Частина договорів ЄС суперечить конституції
Незабаром після цього Верховний суд Угорщини ухвалив рішення щодо апеляції генпрокурора цієї країни на ухвалу про передачу справи до Суду ЄС і визнав таку передачу незаконною.
Слухання у Центральному районному суді Пешта проходили у справі громадянина Швеції. Під час першого допиту в Угорщині він скористався послугами перекладача. Проте в цій країні не існує спеціальних стандартів щодо того, хто може виступати перекладачем у рамках кримінального процесу. У зв'язку з цим і було ухвалено рішення про передачу цього питання на розгляд суду в Люксембурзі.
Раніше на адресу Єврокомісії лунала критика з боку законодавців ЄС, активістів та противників влади у Будапешті за те, що вона зволікає з використанням своїх повноважень для позбавлення Угорщини коштів із фондів Євросоюзу. Європарламент навіть подав позов проти Єврокомісії через її нездатність застосувати цей інструмент.
Механізм верховенства права ЄС діє з початку 2021 року. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів із спільного бюджету тим державам, де існує загроза нецільового використання грошей через порушення принципу верховенства права.
У 2018 році Європарламент порушив штрафну процедуру проти Угорщини, звинувативши Будапешт у неповазі до європейських цінностей та порушенні принципів правової держави.
Нагадаємо, у жовтні Конституційний трибунал Польщі визнав пріоритетність національного законодавства над загальноєвропейськими нормами. У відповідь Європейський суд наклав на країну штраф в один мільйон євро щодня, який Варшава відмовляється платити.
Читайте також: Орбан обіцяє не виводити Угорщину з ЄС, але "захищати суверенітет"