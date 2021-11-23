Суд ЄС визнав незаконним рішення Верховного суду Угорщини

Європейський суд (Суд ЄС) у Люксембурзі визнав незаконним рішення Верховного суду Угорщини про неправомірність передачі справи національної інстанції до Суду ЄС. Там постановили, що угорські суди мають ігнорувати будь-яку судову практику, яка перешкоджає їхньому праву звертатися до Суду ЄС. Це випливає з вердикту, винесеного у вівторок, 23 листопада, Судом ЄС у Люксембурзі.

Постанова стосується справи, яку розглядав Центральний районний суд Пешта. Один із його суддів вирішив звернутися до інстанції в Люксембурзі, щоб та прояснила питання сумісності угорського законодавства з директивами ЄС про право на письмовий та усний переклад у кримінальному судочинстві, а також право на інформацію під час такого провадження.

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Верховний суд Угорщини заблокував передачу справи до Люксембурга

Незабаром після цього Верховний суд Угорщини ухвалив рішення щодо апеляції генпрокурора цієї країни на ухвалу про передачу справи до Суду ЄС і визнав таку передачу незаконною.

Слухання у Центральному районному суді Пешта проходили у справі громадянина Швеції. Під час першого допиту в Угорщині він скористався послугами перекладача. Проте в цій країні не існує спеціальних стандартів щодо того, хто може виступати перекладачем у рамках кримінального процесу. У зв'язку з цим і було ухвалено рішення про передачу цього питання на розгляд суду в Люксембурзі.

Механізм верховенства права ЄС

Раніше на адресу Єврокомісії лунала критика з боку законодавців ЄС, активістів та противників влади у Будапешті за те, що вона зволікає з використанням своїх повноважень для позбавлення Угорщини коштів із фондів Євросоюзу. Європарламент навіть подав позов проти Єврокомісії через її нездатність застосувати цей інструмент.

Механізм верховенства права ЄС діє з початку 2021 року. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів із спільного бюджету тим державам, де існує загроза нецільового використання грошей через порушення принципу верховенства права.

Розслідування та штрафна процедура

У 2018 році Європарламент порушив штрафну процедуру проти Угорщини, звинувативши Будапешт у неповазі до європейських цінностей та порушенні принципів правової держави.

Нагадаємо, у жовтні Конституційний трибунал Польщі визнав пріоритетність національного законодавства над загальноєвропейськими нормами. У відповідь Європейський суд наклав на країну штраф в один мільйон євро щодня, який Варшава відмовляється платити.

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