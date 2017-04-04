 Суд у США призупинив дію закону про майже повну заборону абортів у Техасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2021

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Новини

Суд у США призупинив дію закону про майже повну заборону абортів у Техасі

Суд у США тимчасово призупинив дію закону про обмеження права на аборт у Техасі. Він був найсуворішим у Сполучених Штатах.

Акція протесту проти заборони абортів у Техасі, фото 2 жовтня 2021 року

Акція протесту проти заборони абортів у Техасі (архівне фото)

Федеральний окружний суд у місті Остін у середу, 6 жовтня, тимчасово призупинив дію закону про суворі обмеження абортів у Техасі. Таке рішення ухвалили за позовом міністерства юстиції США до штату Техас.

"Суд не дозволить, аби ганебне позбавлення такого важливого права тривало ще хоча б один день", - зазначено в рішенні суду. Влада штату Техас вже заявила про намір оскаржити постанову.

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Спірний закон про заборону абортів

Закон забороняв жінкам переривати вагітність після шостого тижня, коли вже можна чути серцебиття плоду. Документ не передбачав винятків, навіть якщо вагітність стала наслідком зґвалтування чи інцесту. Такі заборони були найсуворішими у Сполучених Штатах.

Закон набув чинності 1 вересня 2021 року. Тоді ж його розкритикував президент США Джо Байден, назвавши закон безглуздим і таким, що "грубо порушує конституційне право". На початку жовтня десятки тисяч людей у різних штатах вийшли на протести проти заборони абортів та даного закону.

За рішенням Верховного суду США від 1992 року, влада штатів не може заборонити жінці переривати вагітність до 24-го тижня, тобто до моменту, коли плід може вижити поза лоном матері. Окремі штати не можуть запроваджувати заборону на аборти, однак мають право ухвалювати обмеження цього права.

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Парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів. Жінкам дозволили переривати вагітність до 12-го тижня, а при загрозі здоров'ю та життю або при патологіях - і на більш пізніх термінах вагітності.  

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Аудіо й відео до теми

Заборона абортів: європейська практика (04.04.2017)  

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