 Суд у ФРН засудив прихильницю ІД до 10 років ув′язнення за злочини в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2021

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Новини

Суд у ФРН засудив прихильницю ІД до 10 років ув'язнення за злочини в Іраку

У Мюнхені завершився перший у ФРН процес проти прихильниці "Ісламського держави", яка повернулась в Німеччину. Жінку визнали винною, зокрема, в злочинах проти людяності.

Обвинувачена Дженніфер В. разом зі своїм адвокатом Алі Айдіном (праворуч) у залі суду

Обвинувачена Дженніфер В. разом зі своїм адвокатом Алі Айдіном (праворуч) у залі суду

Вищий земельний суд в Мюнхені в понеділок, 25 жовтня, засудив до 10 років позбавлення волі прихильницю терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) Дженніфер В. (Jennifer W.). 30-річна громадянка Німеччини з нижньосаксонського міста Лоне визнана винною в членстві у терористичному об'єднанні за кордоном, посібництві у спробі вбивства, спробі скоєння воєнних злочинів і в злочинах проти людяності.

Процес над Дженніфер В. тривав два з половиною роки. За цей час федеральна прокуратура змогла довести суду, що обвинувачувана, яка ще 2014 року виїхала до Іраку і приєдналася до терористів ІД, фактично брала участь "у поневоленні єзидського народу" - етнічної меншини, яка зазнала жорсткого переслідування з боку ісламістів через релігійні переконання. 

Зокрема, суд встановив, що жінка спостерігала за смертю від спраги п'ятирічної рабині-єзидки, яку вони разом з чоловіком купили в 2015 році і тримали на ланцюгу у дворі. Суддя Райнгольд Баєр (Reinhold Baier) зазначив, що Дженніфер В. нічого не зробила для порятунку дівчинки, ба більше - погрожувала вбивством і матері дівчинки, коли та оплакувала загиблу дочку.

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Прокуратура вимагала довічного ув'язнення

Федеральна прокуратура звинувачувала жінку зокрема у вбивстві і воєнних злочинах і вимагала засудити її до довічного позбавлення волі. Однак суд дійшов висновку, що обвинувачена не була рушійною силою в подіях, які привели до смерті дівчинки. Крім того, її участь в експлуатації матері і дочки була набагато менш значною, ніж її чоловіка, вказується в вердикті.

Захист просив для обвинуваченої покарання не суворішого за два роки в'язниці - лише за членство в терористичному угрупованні. Зрештою, адвокат Дженніфер В. Алі Айдін (Ali Aydin) заявив, що дуже задоволений рішенням суду і назвав його "яскравою перемогою захисту".

Процес у справі Дженніфер В. став першим в Німеччині серед низки судових розглядів проти прихильників ІД, які повернулись додому. Справу її колишнього чоловіка розглядає суд у Франкфурті-на-Майні. Обоє свого часу втекли з Іраку до Туреччини, а вже там були заарештовані і екстрадовані до Німеччини.

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