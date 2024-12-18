Суд ЄС залишив під санкціями російського олігарха Дерипаску

Суд ЄС залишив під санкціями російського олігарха Дерипаску18 грудня 2024 р.
Суд Європейського Союзу в Люксембурзі в середу, 18 грудня, відхилив позови російського бізнесмена Олега Дерипаски, Росбанку і Тінькофф-банку, які оскаржували санкції, введені проти них у зв'язку з агресією Росії в Україні.
Усі три апеляції було відхилено за всіма пунктами, включно з вимогою Дерипаски компенсувати йому моральну шкоду від санкцій виплатою суми в один мільйон євро.
Росбанк і Тінькофф-банк пред'явили суду низку пунктів, серед яких відсутність зазначення причин санкцій, помилка в оцінюванні фактів, зловживання Радою ЄС своїми повноваженнями, порушення принципу пропорційності, порушення принципу рівності та недискримінації тощо.
Раніше суд частково зняв санкції з кузена Дерипаски
Олег Дерипаска у 2022 році підпав під санкції ЄС за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а потім у 2024 році - під санкції за обхід попередніх санкцій і матеріальну підтримку російського уряду.
Водночас 11 вересня Суд ЄС частково задовольнив позов двоюрідного брата Олега Дерипаски Павла Єзубова. Як ідеться у вердикті, він анулював рішення Ради ЄС від вересня 2023 року про введення санкцій щодо нього, проте відхилив його позов у тій частині, у якій він вимагає скасування обмежувальних заходів, запроваджених у вересні 2022 року та березні 2023-го.
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