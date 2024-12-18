Суд ЄС залишив під санкціями російського олігарха Дерипаску

Олег Дерипаска та два російські банк не змогли домогтися зняття санкцій Євросоюзу за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі в середу, 18 грудня, відхилив позови російського бізнесмена Олега Дерипаски, Росбанку і Тінькофф-банку, які оскаржували санкції, введені проти них у зв'язку з агресією Росії в Україні.

Усі три апеляції було відхилено за всіма пунктами, включно з вимогою Дерипаски компенсувати йому моральну шкоду від санкцій виплатою суми в один мільйон євро.

Росбанк і Тінькофф-банк пред'явили суду низку пунктів, серед яких відсутність зазначення причин санкцій, помилка в оцінюванні фактів, зловживання Радою ЄС своїми повноваженнями, порушення принципу пропорційності, порушення принципу рівності та недискримінації тощо.

Раніше суд частково зняв санкції з кузена Дерипаски

Олег Дерипаска у 2022 році підпав під санкції ЄС за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а потім у 2024 році - під санкції за обхід попередніх санкцій і матеріальну підтримку російського уряду.

Водночас 11 вересня Суд ЄС частково задовольнив позов двоюрідного брата Олега Дерипаски Павла Єзубова. Як ідеться у вердикті, він анулював рішення Ради ЄС від вересня 2023 року про введення санкцій щодо нього, проте відхилив його позов у тій частині, у якій він вимагає скасування обмежувальних заходів, запроваджених у вересні 2022 року та березні 2023-го.

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