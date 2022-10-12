У Лондоні заарештували британця за допомогу олігарху з РФ

За повідомленням Мін'юсту США, Грем Бонем-Картер допомагав Олегу Дерипасці ухилятися від санкцій. Британського бізнесмена затримали в Лондоні на запит США.

Британського бізнесмена Грема Бонема-Картера затримали в Лондоні за звинуваченням у допомозі російському олігарху Олегу Дерипасці в ухиленні від американських санкцій, повідомило міністерство юстиції США у вівторок, 11 жовтня. У пресрелізі мін'юсту зазначається, що Бонема-Картера заарештували на підставі американського запиту, США домагатимуться його екстрадиції.

За версією звинувачення, Бонем-Картер керував майном Дерипаски, порушуючи американські закони та санкції, з 2003 року працював на компанії, підконтрольні російському мільярдеру,а також розпоряджався його будинком на Белгрейв-сквер у фешенебельному районі Лондона. До того ж обвинувачений приховував джерела фінансування, стверджують у мін'юсті США.

Грема Бонема-Картера також підозрюють у спробі незаконно перевезти витвори мистецтва, куплені для Дерипаски на аукціоні у Нью-Йорку. За версією звинувачення, британець свідомо приховував інформацію, що вони належать російському олігарху.

Санкції проти Олега Дерипаски

Вашингтон запровадив санкції проти Дерипаски у 2018 році через те, що російський олігарх, як було заявлено, представляє інтереси влади РФ у всьому світі, володіє активами та відмиває гроші президента Росії Володимира Путіна. Дерипаску також запідозрили у втручанні у американські вибори.

У вересні 2022 року мін'юст США звинуватив олігарха у порушенні санкційного режиму, що є кримінальним злочином. За матеріалами звинувачення Дерипаска користувався майном на території США, а його подруга двічі приїжджала до Сполучених Штатів для народження його дітей.

Олег Дерипаска - один із найбагатших людей Росії. Журнал Forbes оцінив його статки в 1,7 мільярда доларів. Дерипаска оцінював втрати від запроваджених впроти нього санкцій у 7,5 мільярда доларів. Він заперечує звинувачення на свою адресу та оскаржив у суді внесення його до списку санкцій США.