Суд Берліна дозволив 9 травня демонструвати прапори РФ
Максим Сидоржевський
28 хв. тому
Суд зняв заборону показувати російські триколори в районі радянського меморіалу у берлінському Тіргартені у День перемоги. Поліція оскаржила це рішення.
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Адміністративний суд Берліна зняв заборону на демонстрацію російських прапорів та символіки 9 травня в районі радянського меморіалу у берлінському районі Тіргартен, повідомили у неділю, 7 травня, у берлінській поліції.
"Берлінський адміністративний суд вчора (у суботу, 6 травня. - Ред.) дозволив демонстрацію російських прапорів 9 травня на радянському меморіалі в Тіргартен", - йдеться у повідомленні поліції у Twitter. У поліції також зазначали, що вранці у неділю подали скаргу на це рішення до Вищого адміністративного суду федеральних земель Берлін та Бранденбург.
Влада Берліна раніше оголосила про намір запобігти можливим провокаціям у 78-у річницю закінчення Другої світової війни в Європі, що відзначається в західних країнах 8 травня, і в День перемоги, що святкується 9 травня в Росії. Під охороною, зокрема, будуть радянські військові меморіали у столиці Німеччини, повідомила берлінська поліція. Водночас будь-які дії, які сприймаються як схвалення війни Росії проти України, будуть припинятися.
Минулого року влада міста також запроваджувала подібні обмеження: біля пам'ятників заборонили носити георгіївські стрічки, використовувати прапори України та РФ, як і російські воєнні пропагандистські символи Z і V.
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