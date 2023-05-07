Суд Берліна дозволив 9 травня демонструвати прапори РФ

Суд зняв заборону показувати російські триколори в районі радянського меморіалу у берлінському Тіргартені у День перемоги. Поліція оскаржила це рішення.

Адміністративний суд Берліна зняв заборону на демонстрацію російських прапорів та символіки 9 травня в районі радянського меморіалу у берлінському районі Тіргартен, повідомили у неділю, 7 травня, у берлінській поліції.

"Берлінський адміністративний суд вчора (у суботу, 6 травня. - Ред.) дозволив демонстрацію російських прапорів 9 травня на радянському меморіалі в Тіргартен", - йдеться у повідомленні поліції у Twitter. У поліції також зазначали, що вранці у неділю подали скаргу на це рішення до Вищого адміністративного суду федеральних земель Берлін та Бранденбург.

5 травня стало відомо, що адміністративний суд Берліна скасував запроваджену поліцією заборону на використання українських прапорів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у Трептов-парку, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде у Берліні. Поліція Берліна повідомила після цього, що не збирається оскаржувати рішення суду.

Влада Берліна раніше оголосила про намір запобігти можливим провокаціям у 78-у річницю закінчення Другої світової війни в Європі, що відзначається в західних країнах 8 травня, і в День перемоги, що святкується 9 травня в Росії. Під охороною, зокрема, будуть радянські військові меморіали у столиці Німеччини, повідомила берлінська поліція. Водночас будь-які дії, які сприймаються як схвалення війни Росії проти України, будуть припинятися.

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Минулого року влада міста також запроваджувала подібні обмеження: біля пам'ятників заборонили носити георгіївські стрічки, використовувати прапори України та РФ, як і російські воєнні пропагандистські символи Z і V.