 Стрілянина в Умані: поліція знайшла нападника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2021

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Новини

Стрілянина в Умані: поліція знайшла нападника

Нацполіція України повідомила, що затримала нападника, який поранив двох хасидів в Умані, ним виявився ізраїльтянин.

Нацполіція України затримала нападника, який поранив двох хасидів в Умані

Нацполіція України затримала нападника, який поранив двох хасидів в Умані

Нацполіція України затримала 22-річного громадянина Ізраїлю за фактом стрілянини в Умані внаслідок якої були поранені двоє його співгромадян, повідомляє пресслужба відомства у неділю, 23 травня.

"У приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку.  Після чого втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці оглянули місце події, вилучили речові докази, опитали свідків та взяли пояснення в очевидців, а також встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані, зазначили у відомстві. 

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

Напередодні, 22 травня, в поліцію Умані надійшло повідомлення про стрілянину, внаслідок якої постраждали дві людини, громадяни Ізраїлю. Зловмисник втік з місця події. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених у лікарню, зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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