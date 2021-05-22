Стрілянина в Умані: поліція знайшла нападника

Нацполіція України затримала 22-річного громадянина Ізраїлю за фактом стрілянини в Умані внаслідок якої були поранені двоє його співгромадян, повідомляє пресслужба відомства у неділю, 23 травня.

"У приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку. Після чого втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці оглянули місце події, вилучили речові докази, опитали свідків та взяли пояснення в очевидців, а також встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані, зазначили у відомстві.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

Напередодні, 22 травня, в поліцію Умані надійшло повідомлення про стрілянину, внаслідок якої постраждали дві людини, громадяни Ізраїлю. Зловмисник втік з місця події. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених у лікарню, зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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