Стрілянина в Казані: нападника на школу взяли під варту

Радянський районний суд російського міста Казань ухвалив у середу, 12 травня, рішення взяти під варту строком на два місяці нападника на школу в Казані Ільназа Галявієва.

"Узяти Галявієва під варту до 11 липня 2021 року", - оголосив рішення суддя, якого цитує інформагенція "Інтерфакс".

Раніше слідчий, який наполягав на взятті обвинуваченого під варту, зазначив, що стан здоров'я Галяєвієва не перешкоджає його триманню під вартою. Прокурор повністю підтримав клопотання слідства.

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Обвинувачений визнав провину

Раніше цього дня під час судового засідання сам обвинувачений визнав провину і також не заперечував проти арешту. Галявієв зокрема заявив, що згоден з усіма пунктами обвинувачення.

Як повідомлялося, 11 травня Галявієв учинив стрілянину в гімназії N175 в Казані, де раніше навчався. Унаслідок нападу загинули дев'ять осіб, у тому числі сім дітей і дві вчительки, ще 20 дітей і трьох дорослих госпіталізовано. Галявієва затримали.

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Під час судового засідання слідчий повідомив, що нападник скоїв здійснив не менше 17 пострілів з рушниці, перебуваючи в приміщенні школи.