У місті Аллен в Техасі внаслідок стрілянини у торговому центрі загинуло вісім людейФото: Elsheikh Mohamed/Twitter @sari_eleil/REUTERS
ЗлочинністьСполучені Штати Америки
Стрілянина у торговому центрі в Техасі: дев'ятеро загиблих
Жан Рофе | Степан Смишляєв
3 год. тому
Вісім людей загинули і щонайменше семеро були поранені під час стрілянини в торговому центрі в місті Аллен у США. Нападника застрелила поліція.
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У місті Аллен в американському штаті Техас у суботу, 6 травня, сталася стрілянина у торговому центрі Allen Premium Outlets. За даними поліції, в результаті інциденту вісім людей загинули і не менше семи отримали поранення.
Нападник був застрелений поліцейським, який опинився на місці події, повідомив на пресконференції начальник поліції Аллена Брайан Гарві. На думку представників влади, нападник діяв сам.
За словами начальника пожежної служби міста Джонатан Бойд, його відомство доставило щонайменше дев'ятьох постраждалих з вогнепальними пораненнями до місцевих лікарень. Двоє з них пізніше померли.
За інформацією установи Medical City Healthcare, яка керує 16 лікарнями в цьому районі, до травматологічних відділень надійшли поранені "у віці від 5 років до 61 року". У якому стані були постраждалі, не уточнюється.
Губернатор Техасу Грег Ебботт розпорядився надати всю необхідну допомогу місцевій владі, назвавши події "жахливою трагедією". "Запропонував повну підтримку штату Техас місцевій владі для оперативного надання необхідної допомоги та ресурсів", - йдеться у заяві на сайті губернатора.
Президент США Джо Байден "поінформований про стрілянину", повідомив журналістам представник Білого дому.