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В Луїсвіллі в американському Кентуккі під час стрілянини у банку загинуло п'ятеро людей.
В Луїсвіллі в американському Кентуккі під час стрілянини у банку загинуло п'ятеро людей.Фото: via REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

У Луїсвіллі сталась стрілянина, загинули п'ятеро людей

Євгенія Наконечна
3 год. тому

За даними поліції, чоловік, який скоїв напад на банк у Луїсвіллі, був його колишнім або чинним співробітником.

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Унаслідок нападу на банк у місті Луїсвілл в американському штаті Кентуккі в понеділок, 10 квітня, загинули п'ятеро людей, зокрема сам зловмисник. Ще восьмеро осіб, серед яких двоє поліцейських, дістали поранення, їх госпіталізували, йдеться в повідомленні поліції.

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Зазначається, що один із поліцейських перебуває в критичному стані. За словами заступника начальника поліції Луїсвілла Пола Гамфрі, наразі незрозуміло, чи був нападник убитий під час перестрілки, чи він застрелився. За попередніми даними розслідування, ймовірний злочинець був колишнім або чинним співробітником банку.

За словами Гамфрі, поліція прибула на місце за лічені хвилини після надходження виклику, завдяки чому вдалося уникнути більшої кількості жертв. Губернатор штату Кентуккі Енді Бешир заявив, що двоє із загиблих були його друзями, і назвав подію "жахливою" подією.

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