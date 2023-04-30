У Техасі чоловік із гвинтівки застрелив п'ятьох сусідів

У місті Клівленд 39-річний чоловік напідпитку увірвався з гвинтівкою до будинку сусідів та відкрив вогонь після того, як ті попросили його припинити стріляти у його подвір'ї.

У місті Клівленд, штат Техас, США, чоловік розстріляв п'ятьох сусідів, cеред загиблих - 8-річна дитина. За даними місцевої влади та правоохоронних органів, підозрюваний - 39-річний громадянин Мексики Франциско О. - наразі перебуває у розшуку, повідомляє у неділю, 30 квітня, агенція AFP.

Стрілянина сталася пізно увечері у п'ятницю. Озброєний гвинтівкою чоловік напідпитку увірвався до будинку сусідів та відкрив вогонь після того, як ті попросили його припинити стріляти у його подвір'ї, бо це заважало спати їхній дитині.

Загалом на момент стріляни в будинку перебувало 10 осіб. Трьох з них відвезли до лікарні з важкими пораненнями. За словами місцевого шерифа, жертви нападу були вихідцями з Гондурасу.

Міністр закордонних справ Гондурасу Енріке Рейна заявив, що його країна пильно слідкуватиме за перебігом слідства.

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Як зазначає AFP, згідно з даними Gun Violence Archive, архіву, що веде облік випадків насильства з використанням вогнепальної зброї, цього року в Сполучених Штатах сталося понад 170 випадків масової стрілянини.

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