 Сторони ТКГ обговорили обстріли Авдіївки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

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Новини

Сторони ТКГ обговорили обстріли Авдіївки

На засіданні підгрупи з безпеки ТКГ сторони обговорили порушення режиму припинення вогню і обстріли району Авдіївки. Делегація Києва вимагає від Росії вжити негайних заходів задля припинення порушень.

Сторони ТКГ обговорили обстріли бойовиками Авдіївки

Сторони ТКГ обговорили обстріли бойовиками Авдіївки

Сторони Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі в середу, 1 вересня, провели позачергове засідання підгрупи з безпеки.

"Сторони обговорили числені грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема, обстріли противником району Авдіївки, та роботу координаційного механізму для їхньої профілактики та у разі порушення", - йдеться у повідомленні української делегації у Telegram-каналі.

За словами представників Києва, їхня позиція полягає в тому, що підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають веріфікувати порушення режиму припинення вогню.

"Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушеннь режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання", - наголосила українська сторона в ТКГ.

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Тим часом представники сепаратистів заявили, що учасникам засідання не вдалося узгодити доповнення до заходів щодо посилення перемир'я на Донбасі, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Вони стверджують, що позачергове засідання підгрупи було ініційоване ними "через ескалацію на лінії зіткнення". Сепаратисти звинуватили українську сторону у тому, що та "знову зайняла деструктивну позицію".

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