Обстріл Авдіївки: поранення і бойові травми отримали 8 українських бійців

Внаслідок обстрілів у районі Авдіївки в суботу, 28 серпня, були поранені та отримали бойові травми восьмеро українських військовослужбовців. Про це повідомила українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у своєму Telegram-каналі. За її даними, під час обстрілу проросійські бойовики застосували заборонені мінськими угодами міномети та артилерію калібром 120 та 122 міліметрів.

У пресслужбі Об'єднаних сил уточнили, що в результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще четверо - бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених доправили до лікувального закладу. Постраждалих серед місцевого населення внаслідок обстрілу немає. Однак пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста, йдеться у повідомленні пресслужби в соцмережі Facebook.

Українська делегація в ТКГ стверджує, що метою обстрілу є провокування української сторони. "Завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, у тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - йдеться у повідомленні делегації в Telegram-каналі.

У ньому зазначається, що за лінією ТКГ і міністерства закордонних справ України направлено ноти до ОБСЄ. У делегації також кажуть, що не очікують позачергового засідання підгрупи з безпеки ТКГ, оскільки російська сторона вже двічі відмовила у таких засіданнях після загибелі та поранень українських військовослужбовців.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом має відбутися у Вашингтоні 31 серпня.