Столтенберг в Києві: ЗСУ поступово завойовують позиції

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом в Київ. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 28 вересня, прибув з неанонсованим візитом в Україну. Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві він заявив, що українські сили "поступово завойовують позиції" у своєму контрнаступі, повідомляє агентство Reuters.

Водночас Столтенберг зауважив, що російські війська воюють за "імперську маячню" Москви.

Зеленський, вітаючи генсека НАТО у Києві, наголосив, що Україна зрештою стане членом Північноатлантичного альянсу. "(Це) питання часу, коли Україна стане де-юре членом альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час", - запевнив він, цитує AFP.

Читайте також: Генсек НАТО про контрнаступ: Українці вже перевершували очікування

В Київ також приїхали міністри оборони Великобританії та Франції

Також в Києві перебувають міністри оборони Франції та Великобританії - Себастьян Лекорню і Грант Шаппс відповідно. Лекроню має зустрітися зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним і, ймовірно, з президентом України Володимиром Зеленським. Шаппс вже зустрівся із Зеленським та Умєровим.

Нагадаємо, за даними видання Le Figaro, в Києві у п'ятницю пройде Форум оборонних індустрій, де зберуться виробники озброєнь з різних країн світу. Участь у Форумі підтвердили вже 165 оборонних компаній з 26 країн, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.