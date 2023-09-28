До Києва прибув новий міністр оборони Великобританії

До Києва з першим візитом після вступу на посаду прибув новий міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. Він вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 вересня, зустрівся з новим міністром оборони Великобританії і Північної Ірландії Грантом Шаппсом, який вперше з моменту вступу на посаду прибув із офіційним візитом до Києва.

Під час зустрічі сторони, зокрема, обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду, повідомила пресслужба Офісу президента України.

Також Зеленський подякував Великобританії за фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни. "Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою. ", - повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Водночас Шаппс наголосив, що прибув до Києва, аби запитати Зеленського про те, "що йому потрібно для перемоги". "Оскільки Україна повертає свою територію, підтримка Великобританії залишається непохитною. Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, аби допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення Путіна", - написав він у соцмережі X (крлишній Twitter).

Нагадаємо, Грант Шаппс був призначений новим міністром оборониВеликобританії 31 серпня. Він замінив на посаді Бена Воллеса.