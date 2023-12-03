Столтенберг наполягає на збільшенні підтримки Україні

НАТО має підтримувати Україну як у добрі, так і в погані часи, переконаний генсек Альянсу Столтенберг. Він також наголосив на важливості збільшення виробництва боєприпасів.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенбергнаголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну в її оборонній війні проти російської агресії. Відповідну заяву Столтенберг зробив в інтерв'ю для німецького суспільно-правового мовника ARD, опублікованому увечері суботи, 2 грудня.

За словами генсека НАТО, підтримка України - в інтересах самого оборонного альянсу. "Потрібно розуміти, що в разі перемоги президента (РФ. - Ред.) Путіна на Україну очікує трагедія. Але й дня нас це буде небезпечно. Тож це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла", - вважає Столтенберг.

Потрібна готовність підтримувати Україну в хороші й погані часи

Крім того, Столтенберг вказав на важливість готовності союзників підтримувати Україну як в погані, так і в хороші часи. "Ми також повинні бути готові до поганих новин. Перебіг війн - це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна - війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику", - пояснив посадовець.

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Відповідаючи на запитання журналіста про відсутність істотних успіхів під час українського контрнаступу та можливе погіршення ситуації для України, Столтенберг не став спекулювати, обмежившись аргументом: "Перебіг війни складно спланувати".

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Крім того, він не вважає, що Сили оборони України не досягли жодних успіхів під час контрнаступальних операцій. "Українці змогли завдати великих втрат російським військам, завдаючи крилатими ракетами ударів глибоко в тилу ворога, знищуючи літаки й гелікоптери й відтіснивши російський Чорноморський флот у східну частину Чорного моря", - сказав генеральний секретар НАТО. "Це означає, що вони можуть утримувати морський коридор, а кораблі можуть знову перевозити зерно з України через Чорне море. Це - значні успіхи, навіть якщо лінію фронту не вдалося пересунути", - переконаний Столтенберг.

Необхідність збільшення випуску озброєнь і боєприпасів

Водночас генсек НАТО вказав на нагальну потребу збільшення випуску боєприпасів і озброєнь в європейських країнах. На тлі цього Столтенберг розкритикував вузьконаціональні інтереси в європейській політиці озброєнь. "Ми не в змозі співпрацювати разом так тісно, як повинні", - сказав він. На тлі цього посадовець закликав подолати проблему фрагментації європейської оборонної промисловості. Йдеться про власні інтереси зброярів і робочі місця в галузі. Проте важливими є загальна картина і колективний інтерес, переконаний Столтенберг.

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Як приклад необхідності вдосконалення генсек НАТО навів виробництво боєприпасів, якому зараз приділяється особлива увага у зв'язку з високим попитом з боку України. Він наголосив на необхідності запобігти тому, щоб підвищений попит на боєприпаси не призвів до автоматичного зростання цін. Натомість потрібно збільшувати пропозицію, збільшувати постачання, наполіг Столтенберг.