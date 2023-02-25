Стали відомі деталі компромісу ЄС щодо санкцій проти Росії

Країни ЄС встигли погодити десятий пакет санкцій у річницю нападу РФ на Україну. DW дізналася про шість умов Польщі: у майбутньому можуть запровадити заходи проти 150 пропагандистів та ядерного сектора РФ.

Постійні представники країн Євросоюзу погодили десятий пакет санкцій, спрямованих проти Кремля, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомило представництво Швеції у ЄС увечері у п'ятницю, 24 лютого.

Штрафні заходи передбачають більш суворий контроль за експортом товарів подвійного призначення, обмеження проти людей і установ, що "підтримують війну, поширюють пропаганду і постачають дрони армії РФ", а також заходи проти російської дезінформації. Джерело агенції AFP уточнило, що до списку санкцій додадуть 120 фізичних і юридичних осіб, а також ще три російські банки.

"ЄС солідарний з Україною та українським народом. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні представництва Швеції в Євросоюзі у Twitter.

Шість умов Польщі: робота щодо заходів проти ядерного сектору та 150 пропагандистів

Постпреди країн ЄС кілька днів обговорювали новий пакет санкцій. Зокрема, дискусії викликало питання імпорту синтетичного каучуку із Росії. Польща наполягала на жорстких обмеженнях, але одна із країн відмовлялася від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту.

Зрештою, Польща погодилася на компроміс, що ґрунтується на виконанні шести обов'язкових умов, повідомили кореспондентці DW європейські дипломати. Ці умови включають санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до РФ, санкції проти імпорту російських алмазів, подальшу роботу щодо обмежувальних заходів проти ядерного сектору Росії, запуск процесу щодо штрафних заходів проти 150 російських пропагандистів відповідно до запропонованого Варшавою списку. Один із пунктів стосується імпорту синтетичного каучуку: Єврокомісія має представити найближчими днями спеціальний механізм контролю рівня диверсифікації закупівель цього матеріалу, який передбачає щоквартальні перевірки. Крім того, ЄС активізує роботу над санкціями щодо білоруського режиму.

США, Великобританія та інші країни запровадили нові санкції

У роковини повномасштабної війни Росії проти України США також оголосили про нові санкції проти Росії. Згідно з заявою Білого дому, міністерство фінансів і державний департамент США у координації з партнерами по Великій сімці (G7) запроваджують санкції проти близько 200 фізичних та юридичних осіб з РФ, країн Європи, Азії та Близького Сходу, які підтримують війну Росії. Зокрема, обмеження стосуватимуться десятків російських фінансових установ.

Про нові штрафні заходи проти РФ також оголосили Канада, Австралія та Нова Зеландія. Крім того, санкції проти Москви розширила й Великобританія. До британського "чорного списку" потрапили 92 фізичних і юридичних осіб.

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