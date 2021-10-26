США змінюють умови в’їзду в країну з 8 листопада

З 8 листопада перед вильотом до Сполучених Штатів Америки необхідно буде надати довідку про повну вакцинацію від коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США від 25 жовтня. Водночас це правило не поширюватиметься на дітей віком до 18 років.

Повністю вакциновані мандрівники, як і раніше, повинні будуть також надати документи про негативний тест на COVID-19, зроблений впродовж трьох днів до поїздки.

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США знімають обмеження на в'їзд для громадян з 33 країн

Держдепартамент вказує, що з новими правилами з 8 листопада знімаються обмеження на поїздки для іноземців з 33 країн, які були введені у березні 2020-го року. Це стосується 26 європейських країн Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії, Китаю, Індії, Ірану, Бразилії, ПАР.

"Ця нова глобальна система подорожей замінює існуючі обмеження для кожної країни, впроваджуючи послідовний підхід у всьому світі", - пояснює зовнішньополітичне відомство.

Як зміняться правила в'їзду до США для громадян України

Наразі громадяни України можуть потрапити до США літаком незалежно від наявності повної вакцинації за умови надання негативного тесту, зробленого за 72 години до поїздки, або довідки про одужання від коронавірусу. В разі, якщо громадяни України протягом останніх дввох тижнів перебували, в тому числі транзитом, у вказаних 33 країнах, на поїздки до США діяли обмеження.

З новими правилами дозволяються авіаподорожі тим, хто повністю вакцинований препаратами, схваленими Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA) або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). До них відносяться усі наявні в Україні вакцини.