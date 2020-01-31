США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї

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Вашингтон не проводитиме випробування протисупутникових ракет прямого перехоплення та виступає за закріплення цього підходу на рівні міжнародної норми.
США зобов'язуються не проводити випробування протисупутникових ракет прямого перехоплення та прагнуть закріпити цей підхід у якості нової міжнародної норми відповідальної поведінки у космосі. Про це заявила віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Харріс на базі військово-повітряних сил (ВПС) США Ванденберг у штаті Каліфорнія. Харріс у понеділок, 18 квітня, процитувала пресслужба Білого дому.
"Віцепрезидентка закликала інші країни взяти на себе аналогічні зобов'язання та вести спільну роботу над встановленням цієї норми", - наголосили у Білому домі.
На першому засідання Національної космічної ради (NSC) у грудні 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена та Харріс доручила команді Ради національної безпеки спільно з міністерством оборони, державним департаментом та іншими відомствами пристати до роботи над пропозиціями щодо норм національної безпеки у космосі.
Це зобов'язання - перша ініціатива у рамках зусиль у цій сфері, зазначили у Вашингтоні.
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У Білому домі нагадали про випробування Росією у листопаді 2021 року протисупутникової ракети прямого перехоплення, яка вразила супутник "Космос-1408" та створила поле уламків на низькій навколоземній орбіті. За даними американського командування Космічними силами (USSPACECOM), внаслідок випробувань утворилося понад 1500 уламків орбітального сміття.
Аналогічне випробування провів у 2007 році і Китай.
Знищення космічних об'єктів за допомогою випробувань ракет прямого перехоплення - "безрозсудний та безвідповідальний" крок, заявили у Білому домі. У довгостроковій перспективі уламки, що утворюються внаслідок таких випробувань, "загрожують супутникам та іншим космічним об'єктам, що вкрай важливі для безпеки, економічних та наукових інтересів всіх країн, а також посилюють ризики для астронавтів у космосі", йдеться у заяві.
Після заяви американської влади міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про запуск ракети, підкресливши, що випробування були успішними.
У відомстві наголосили, що уламки на орбіті "не створювали та не створюватимуть загрози для орбітальних станцій, космічних апаратів та космічної діяльності", а також нагадали, що такі самі випробування проводили і США, Китай та Індія.