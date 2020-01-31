США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї

США зобов'язуються не проводити випробування протисупутникових ракет прямого перехоплення та прагнуть закріпити цей підхід у якості нової міжнародної норми відповідальної поведінки у космосі. Про це заявила віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Харріс на базі військово-повітряних сил (ВПС) США Ванденберг у штаті Каліфорнія. Харріс у понеділок, 18 квітня, процитувала пресслужба Білого дому.

"Віцепрезидентка закликала інші країни взяти на себе аналогічні зобов'язання та вести спільну роботу над встановленням цієї норми", - наголосили у Білому домі.

На першому засідання Національної космічної ради (NSC) у грудні 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена та Харріс доручила команді Ради національної безпеки спільно з міністерством оборони, державним департаментом та іншими відомствами пристати до роботи над пропозиціями щодо норм національної безпеки у космосі.

Це зобов'язання - перша ініціатива у рамках зусиль у цій сфері, зазначили у Вашингтоні.

Читайте також:NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні

У США дії РФ назвали "безвідповідальними"

У Білому домі нагадали про випробування Росією у листопаді 2021 року протисупутникової ракети прямого перехоплення, яка вразила супутник "Космос-1408" та створила поле уламків на низькій навколоземній орбіті. За даними американського командування Космічними силами (USSPACECOM), внаслідок випробувань утворилося понад 1500 уламків орбітального сміття.

Аналогічне випробування провів у 2007 році і Китай.

Знищення космічних об'єктів за допомогою випробувань ракет прямого перехоплення - "безрозсудний та безвідповідальний" крок, заявили у Білому домі. У довгостроковій перспективі уламки, що утворюються внаслідок таких випробувань, "загрожують супутникам та іншим космічним об'єктам, що вкрай важливі для безпеки, економічних та наукових інтересів всіх країн, а також посилюють ризики для астронавтів у космосі", йдеться у заяві.

Російські випробування

Після заяви американської влади міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про запуск ракети, підкресливши, що випробування були успішними.

У відомстві наголосили, що уламки на орбіті "не створювали та не створюватимуть загрози для орбітальних станцій, космічних апаратів та космічної діяльності", а також нагадали, що такі самі випробування проводили і США, Китай та Індія.