США попередили РФ про "належну відповідь" у разі причетності до кібератак на Україну

Сполучені Штати Америки (США) обіцяють "належну відповідь" РФ, якщо підтвердиться її причетність до кібератак на українські урядові сайти. Про це заявив у неділю, 16 січня, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю виданню CBS.

"Якщо виявиться, що Росія здійснює кібератаки проти України, і якщо це продовжиться в майбутньому, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю", - сказав він.

За словами Саллівана, адміністрація президента США Джо Байдена вже кілька місяців попереджає, що кібератаки можуть бути частиною "широкомасштабних зусиль Росії щодо ескалації ситуації в Україні", і тому США працюють з українським урядом над посиленням захисту.

Він додав, що кібератаки з метою дестабілізації – звичний сценарій для РФ.

Читайте також: Хакери перевіряють Україну на міцність. Хто стоїть за кібератаками?

А втім, за словами Саллівана, адміністрація Байдена ще не встановила остаточно організатора кібератаки в Україні, але додав: "Мене нітрохи не здивує, якщо це Росії".

Напередодні, 14 січня, на українські міністерства було здійснено кібератаку. Їхні сайти тривалий час було паралізовано.

"Важкі економічні наслідки"

Салліван також попередив, що Росія зіткнеться з "важкими економічними наслідками" з боку Сполучених Штатів і західних союзників у разі вторгнення в Україну. "Якщо Росія все ж таки вторгнеться в Україну, це матиме серйозні економічні наслідки та ціну, яку потрібно заплатити", - сказав він.

За словами Саллівана, окрім шкоди економіці Росії, США завдадуть удару по стратегічному становищу в Європі і зміцнять солідарність НАТО".

Безпекові переговори

Цього тижня високі представники Росії, США та НАТО обговорювали питання безпеки в Європі, зокрема, вимоги Москви щодо письмових гарантій від НАТО не включати до Альянсу нові країни, зокрема, й Україну. Сторонам не вдалося досягти помітного прогресу. США та їхні союзники з Північноатлантичного альянсу заявили, що двері НАТО й надалі залишаться відчиненими для нових членів, а Росія не може мати права вето в цьому питанні.

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.