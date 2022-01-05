США подвоїли замовлення препарату Pfizer для лікування COVID-19

Адміністрація США подвоїла замовлення на постачання ліків Paxlovid, розроблених американською фармакологічною компанією Pfizer для боротьби з коронавірусом SARS-CoV-2. На зустрічі з командою фахівців Білого дому по боротьбі з пандемією у вівторок, 4 січня, президент країни Джо Байден повідомив, що влада закупить ще 10 мільйонів упаковок цього препарату додатково до замовлених раніше 10 мільйонів.

Найбільше замовлення у світі

"Ми вже розмістили найбільше замовлення у світі. Тепер я збільшую його вдвічі, - сказав глава держави. - Ці таблетки дозволять значно скоротити кількість госпіталізацій та смертей, пов'язаних із COVID-19".

У листопаді адміністрація США уклала з Pfizer угоду на придбання 10 мільйонів упаковок Paxlovid за 5,29 мільярда доларів. Очікується, що ця партія буде поставлена до кінця червня, ще 10 мільйонів надійдуть до кінця вересня, повідомляється в пресрелізі Pfizer від 4 січня. Фінансові деталі нової угоди не розкриваються.

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Препарат схвалили у грудні

Американське відомство FDA, яке опікується допуском медикаментів, 22 грудня схвалило застосування Paxlovid для лікування коронавірусу у дорослих та дітей віком від 12 років.

Під час другого етапу клінічних випробувань американський препарат у капсулах продемонстрував високу ефективність. За словами розробників, Paxlovid знижує на 89 відсотків ризик госпіталізації чи смерті хворого на COVID-19. Контракти на постачання цих ліків вже уклали серед інших Австралія, Великобританія, Південна Корея та Німеччина.