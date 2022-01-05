 США подвоїли замовлення препарату Pfizer для лікування COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США подвоїли замовлення препарату Pfizer для лікування COVID-19

За словами президента США Джозефа Байдена, Вашингтон загалом закупить у Pfizer 20 мільйонів упаковок таблеток Paxlovid.

Виробництво таблеток Paxlovid у німецькому місті Фрайбург

Виробництво таблеток Paxlovid у німецькому місті Фрайбург

Адміністрація США подвоїла замовлення на постачання ліків Paxlovid, розроблених американською фармакологічною компанією Pfizer для боротьби з коронавірусом SARS-CoV-2. На зустрічі з командою фахівців Білого дому по боротьбі з пандемією у вівторок, 4 січня, президент країни Джо Байден повідомив, що влада закупить ще 10 мільйонів упаковок цього препарату додатково до замовлених раніше 10 мільйонів.

Найбільше замовлення у світі

"Ми вже розмістили найбільше замовлення у світі. Тепер я збільшую його вдвічі, - сказав глава держави. - Ці таблетки дозволять значно скоротити кількість госпіталізацій та смертей, пов'язаних із COVID-19".

У листопаді адміністрація США уклала з Pfizer угоду на придбання 10 мільйонів упаковок Paxlovid за 5,29 мільярда доларів. Очікується, що ця партія буде поставлена до кінця червня, ще 10 мільйонів надійдуть до кінця вересня, повідомляється в пресрелізі Pfizer від 4 січня. Фінансові деталі нової угоди не розкриваються.

Читайте також: Омікрон в Україні: якої стратегії дотримується МОЗ?

Препарат схвалили у грудні

Американське відомство FDA, яке опікується допуском медикаментів, 22 грудня схвалило застосування Paxlovid для лікування коронавірусу у дорослих та дітей віком від 12 років.

Під час другого етапу клінічних випробувань американський препарат у капсулах продемонстрував високу ефективність. За словами розробників, Paxlovid знижує на 89 відсотків ризик госпіталізації чи смерті хворого на COVID-19. Контракти на постачання цих ліків вже уклали серед інших Австралія, Великобританія, Південна Корея та Німеччина. 

Дивитись відео 05:49

Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (21.12.2021)

Реклама

Докладно

Вакцина від омікрона - хто її розробляє і коли на неї чекати

Вакцина від омікрона - хто її розробляє і коли на неї чекати

Хто з виробників уже почав розробляти препарати, пристосовані до омікрон-варіанта, і коли ними можна буде щепитися?  

Північний потік-2 готовий до запуску, проте бракує дозволу

Європі бракує газу: "Газпром" веде подвійну гру? (відео)

"Газпрому" закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".  