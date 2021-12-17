Регулятор ЄС пропонує схвалити ще три препарати від COVID-19

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало дозволити застосування препаратів Xevudy (sotrovimab) та Kineret (anakinra) для лікування COVID-19 та екстрене використання ліків від коронавірусу Paxlovid на ранньому етапі захворювання. Про це повідомляється на сайті регулятора в четвер, 16 грудня.

Xevudy розроблений британським фармацевтичним гігантом GlaxoSmithKline разом із американською компанією Vir Biotechnology. Згідно з повідомленням, він призначений "для дорослих та підлітків від 12 років з підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання, яким не потрібний додатковий кисень".

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Дозволений для лікування COVID-19 препарат Kineret випускається шведською компанією Swedish Orphan Biovitrum. У EMA впевнені, що він може "зменшити ушкодження нижніх дихальних шляхів, запобігаючи розвитку гострої дихальної недостатності".

Застосування Paxlovid можливе лише в екстрених випадках

Використовувати Paxlovid європейський регулятор дозволив лише в екстрених випадках. Він виробляється американською фармацевтичною корпорацією Pfizer.

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"Paxlovid слід призначати якнайшвидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом п'яти днів після появи симптомів", - йдеться в заяві агентства. Водночас EMA має ще до кінця досліджувати Paxlovid, щоб переконатися в його властивостях.

Затвердити три лікарські засоби для застосування має Єврокомісія. Наразі ЄС схвалив шість препаратів на лікування COVID-19.

Нагадаємо, у листопаді EMA рекомендувала використання препаратів Ronapreve та Regkirona для лікування коронавірусу COVID-19. Згодом їх використання затвердила Єврокомісія.

4 листопада Великобританія першою у світі схвалила допуск медикаменту від коронавірусу Molnupiravir американської фармакомпанії Merck.