Регулятор ЄС пропонує схвалити ще три препарати від COVID-19

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Затвердити препарати Xevudy, Kineret та Paxlovid для застосування має Єврокомісія. Наразі ЄС схвалив шість препаратів на лікування COVID-19.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало дозволити застосування препаратів Xevudy (sotrovimab) та Kineret (anakinra) для лікування COVID-19 та екстрене використання ліків від коронавірусу Paxlovid на ранньому етапі захворювання. Про це повідомляється на сайті регулятора в четвер, 16 грудня.
Xevudy розроблений британським фармацевтичним гігантом GlaxoSmithKline разом із американською компанією Vir Biotechnology. Згідно з повідомленням, він призначений "для дорослих та підлітків від 12 років з підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання, яким не потрібний додатковий кисень".
Читайте також: Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі
Дозволений для лікування COVID-19 препарат Kineret випускається шведською компанією Swedish Orphan Biovitrum. У EMA впевнені, що він може "зменшити ушкодження нижніх дихальних шляхів, запобігаючи розвитку гострої дихальної недостатності".
Використовувати Paxlovid європейський регулятор дозволив лише в екстрених випадках. Він виробляється американською фармацевтичною корпорацією Pfizer.
Читайте також: Коронавірус: які медикаменти допомагають від COVID-19, а які - ні?
"Paxlovid слід призначати якнайшвидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом п'яти днів після появи симптомів", - йдеться в заяві агентства. Водночас EMA має ще до кінця досліджувати Paxlovid, щоб переконатися в його властивостях.
Затвердити три лікарські засоби для застосування має Єврокомісія. Наразі ЄС схвалив шість препаратів на лікування COVID-19.
Нагадаємо, у листопаді EMA рекомендувала використання препаратів Ronapreve та Regkirona для лікування коронавірусу COVID-19. Згодом їх використання затвердила Єврокомісія.
4 листопада Великобританія першою у світі схвалила допуск медикаменту від коронавірусу Molnupiravir американської фармакомпанії Merck.