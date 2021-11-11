У регуляторі ЄС пропонують схвалити два препарати для лікування COVID-19

У комітеті лікарських засобів для людини Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ) рекомендували дозволити використання препаратів Ronapreve та Regkirona для лікування коронавірусу COVID-19. Про це йдеться у заяві регулятора, опублікованій у четвер, 11 листопада.

Дані досліджень показують, що лікування цими препаратами істотно знижує кількість госпіталізацій та смертей від коронавірусу серед пацієнтів, схильних до ризику захворювання на вірус у тяжкій формі, йдеться у повідомленні. Ще одне дослідження, стверджує ЄАЛЗ, показало, що профілактичний прийом Ronapreve зменшує шанс зараження коронавірусом від інфікованих членів родини.

Використання для дорослих і підлітків

У агентстві рекомендують використання препарату Ronapreve для лікування дорослих та підлітків віком від 12 років та використання Regkirona для лікування лише дорослих. Найближчим часом регулятор надішле рекомендації щодо обох препаратів до Єврокомісії, яка має ухвалити остаточне рішення.

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Ronapreve - це розробка американської біотехнологічної компанії Regeneron і швейцарського гіганта Roche, Regkirona - південнокорейської фармацевтичної компанії Celltrion.

Препарати на основі антитіл

Ці препарати створені на основі моноклональних антитіл - типу білка, який прикріплюється до певної структури (антигену) та знижує здатність вірусу проникати у клітини організму.

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4 листопада Великобританія першою у світі схвалила допуск медикаменту від коронавірусу Molnupiravir американської фармакомпанії Merck.