 Лікарі ЄС висловили сумнів щодо ефективності ремдесивіру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

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Новини

Лікарі ЄС висловили сумнів щодо ефективності ремдесивіру

Провідні реаніматологи Європи сумніваються в ефективності лікування COVID-19 препаратом Remdesivir американського концерну Gilead.

Лікарі ЄС висловили сумнів щодо ефективності Ремдесивіру

Лікарі ЄС висловили сумнів щодо ефективності Ремдесивіру

Препарат ремдесивір (Remdesivir), який розповсюджується американським біотехнологічним концерном Gilead, не повинен регулярно використовуватися у важкохворих пацієнтів COVID-19. Про це у п'ятницю, 13 листопада, заявив глава Європейського товариства реаніматологів ESICM Жозеф Кешесіоглу в інтерв'ю агентству Reuters.

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Він пояснив, що в середині жовтня був опублікований звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з якого випливає, що ремдесивір має незначний вплив на одужання хворих пацієнтів, тому його використання не повинно бути усталеною практикою.

Також повідомляється, що результати дослідження ВООЗ відрізнються від результатів дослідження в США, згідно з яким ремдесивір позитивно впливає на лікування хворих на COVID-19. У концерні Gilead у свою чергу поставили під сумнів результати дослідження ВООЗ.

Удар по ремдесивіру

Європейське товариство реаніматологів ESICM є об'єднанням тисяч анестезіологів, лікарів і медичного персоналу у більш ніж 120 країнах. Рекомендації ESICM не є обов'язковими, але можуть призвести до зниження використання ремдесивіру, який вже схвалений до використання у більш ніж в 50 країнах. 

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Нагадаємо, глава МОЗ України максим Степанов 10 листопада повідомив, що противірусний препарат "Ремдесивір" почали розподіляти по український лікарнях. "Цей препарат входить в наші клінічні протоколи з надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції", -заявив Степанов.

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На закупівлю цього препарату ДП "Медичні закупівлі України" виділило 19,3 мільйона гривень.

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