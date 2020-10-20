Лікарі ЄС висловили сумнів щодо ефективності ремдесивіру

Препарат ремдесивір (Remdesivir), який розповсюджується американським біотехнологічним концерном Gilead, не повинен регулярно використовуватися у важкохворих пацієнтів COVID-19. Про це у п'ятницю, 13 листопада, заявив глава Європейського товариства реаніматологів ESICM Жозеф Кешесіоглу в інтерв'ю агентству Reuters.

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Він пояснив, що в середині жовтня був опублікований звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з якого випливає, що ремдесивір має незначний вплив на одужання хворих пацієнтів, тому його використання не повинно бути усталеною практикою.

Також повідомляється, що результати дослідження ВООЗ відрізнються від результатів дослідження в США, згідно з яким ремдесивір позитивно впливає на лікування хворих на COVID-19. У концерні Gilead у свою чергу поставили під сумнів результати дослідження ВООЗ.

Удар по ремдесивіру

Європейське товариство реаніматологів ESICM є об'єднанням тисяч анестезіологів, лікарів і медичного персоналу у більш ніж 120 країнах. Рекомендації ESICM не є обов'язковими, але можуть призвести до зниження використання ремдесивіру, який вже схвалений до використання у більш ніж в 50 країнах.

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Нагадаємо, глава МОЗ України максим Степанов 10 листопада повідомив, що противірусний препарат "Ремдесивір" почали розподіляти по український лікарнях. "Цей препарат входить в наші клінічні протоколи з надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції", -заявив Степанов.

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На закупівлю цього препарату ДП "Медичні закупівлі України" виділило 19,3 мільйона гривень.