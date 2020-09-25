У ЄС перевіряють повідомлення про можливу побічну дію препарату ремдесивір

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряє повідомлення, що препарат ремдесивір (Remdesivir), який використовують для лікування COVID-19 може викликати захворювання нирок. За інформацією відомства, поширеною ввечері у п'ятницю, 2 жовтня, є інформація, що деякі пацієнти, які приймали препарат, згодом страждали на порушення у роботі нирок. Зараз експерти EMA перевіряють, чи були ці захворювання наслідком зараження коронавірусом чи вживання ремдисивіру.

На початку липня Європейська Комісія за рекомендацією EMA дозволила застосовувати ремдесивір для лікування пацієнтів з COVID-19. Утім, дозвіл було видано за умови, що роботи з вивчення ймовірних побічних ефектів препарату триватимуть. EMA рекомендує допустити ремдесивір виключно для лікування дорослих пацієнтів з COVID-19 у віці від дванадцяти років і старше.

Нинішні оцінки щодо дієвості цього препарату засновані головним чином на дослідженні, проведеному Інститутом алергії та інфекційних захворювань США (NIAID). У ньому зазначається, що ремдесивір може значно прискорити лікування хворих на COVID-19, утім, ймовірно, не зможе знизити смертність.

Ремдесивір був розроблений американською компанією Gilead для лікування лихоманки Ебола. У США та Японії препарат вже отримав спеціальний дозвіл на лікування спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19, нагадує інформагенція AFP.

Нині стало відомо, що американського президента Дональда Трампа, в якого виявили COVID-19, лікують із застосуванням ремдесивіру.