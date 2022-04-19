США планують чинити додатковий тиск на ВПК Росії

США збираються й надалі чинити руйнівний санкційний тиск на військово-промисловий комплекс (ВПК) Росії через її агресивну війну проти України. Про це ввечері понеділка, 18 квітня, заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеємо у кулуарах весняної зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні.

"Наступною фазою нашої роботи буде поступове виведення з ладу російської воєнної машини. Для цього потрібно створювати перешкоди роботі ВПК РФ, порушувати його ланцюжки поставок", - зазначив заступник очільника мінфіну США, якого цитує інформагенція dpa.

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Як пояснив Адеємо, подальші санкції та експортні обмеження покликані не допустити збільшення запасів озброєнь у РФ. Насамперед йдеться про такі ключові сфери, як космос, електроніка та інші галузі, що мають стосунок до оборонної промисловості.

США, за погодженням зі своїми західними партнерами, вже запровадили жорсткі антиросійські санкції через війну. Вони містять, зокрема, суворий контроль за експортом високотехнологічної продукції, як-от напівпровідники, програмне забезпечення та частини аерокосмічних технічних рішень.

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