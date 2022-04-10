Україна запровадила торговельне ембарго проти Росії

Кабінет Міністрів України запровадив торговельне ембарго проти Росії, заборонивши імпорт товарів з Російської Федерації на свою митну територію. Про це у суботу, 9 квітня, повідомив у Telegram представник кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Раніше віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла в ефірі національного телемарафону, що це рішення щороку блокуватиме валютні надходження Росії щонайменше на 6 мільярдів доларів. "Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, яке сталося 24 лютого", - сказала Свириденко.

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Відчуження майна російських банків в Україні

Того ж дня, 9 квітня, уряд України ухвалив рішення про примусове відчуження майна "Сбербанка России" та Акціонерного промислового інвестиційного банку на території України.

"Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав, коштів, що містяться на рахунках, облігацій, депозитних сертифікатів. Наступний крок - рішення РНБО, але важливий крок уряд зробив вже сьогодні", - цитує віцепрем'єрку агенція УНІАН.

Транзит російського газу в ЄС

22 березня глава правління НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив агенції Bloomberg, що Україна продовжуватиме транзит російського газу доки є технічна можливість.

За словами представника російського "Газпрому" Сергія Купріянова, Росія продовжує постачати газ для транзиту через українську територію у штатному режимі та відповідно до заявок європейських споживачів. Станом на 10 квітня обсяг подачі на добу становить майже 80 мільйонів кубометрів.

За даними "Нафтогазу", у 2022 році Україна отримала від Росії щонайменше 1,2 мільярда доларів за транзит газу. Згідно з інформацією директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, торік Росія заробила на експорті газу до ЄС через Україну близько 11,5 -12 мільярдів доларів.