США запускають завод з виробництва артснарядів для України

Новий американський завод вироблятиме 30 тисяч 155-міліметрових боєприпасів щомісяця. Тим часом "чеська ініціатива" забезпечить ЗСУ від 50 до 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

В американському штаті Техас запускають завод з виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Як повідомило 29 травня видання The New York Times , підприємство General Dynamics збудували за 10 місяців. Це перший оборонний завод, яке міністерство оборони США (Пентагон) побудувало після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наступного року завод вийде на повну потужність і вироблятиме щомісяця близько 30 тисяч артилерійських снарядів для 155-міліметрових гаубиць. Це приблизно вдвічі перевищує поточний обсяг виробництва в США.

Нині два заводи в Пенсильванії разом виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць. Вони використовують комбінацію нових і майже столітніх технологій для нагрівання і пресування сталевих заготовок у конічні снаряди, тому процес виготовлення може зайняти кілька днів.

Новий завод працює набагато швидше завдяки використанню так званого потокового формування - установка обертає сталевий стакан на високій швидкості, одночасно стискаючи його, доки він не перетвориться на довгий блискучий циліндр. Подальшою обробкою снаряду займаються механізовані роботи.

Торік Пентагон поставив завдання до кінця 2025 року наростити виробництво до 100 тисяч боєприпасів на місяць, щоб забезпечити українських артилеристів. Це майже десятикратне збільшення виробництва порівняно з тим, що було кілька років тому.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Збройним силам України (ЗСУ) вже понад три мільйони 155-міліметрових снарядів. Крім того, нарощують виробництво артилерійських боєприпасів і європейські країни, а оборонні підрядники США ведуть переговори з українським урядом, щоб знайти способи допомогти Україні зміцнити її оборонну промисловість. Зокрема, Україні передали важливі плани виробництва понад тисячі одиниць американської зброї та переклали таку ж кількість технічних посібників з англійської на українську.

"Чеська ініціатива" дасть ЗСУ до 100 тисяч снарядів на місяць

Тим часом ініціатива Чехії щодо закупівлі снарядів для України поза межами Європейського Союзу забезпечить для ЗСУ від 50 до 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

"Перше суттєве збільшення постачань буде в червні. Воно буде в десятках тисяч - між 50 та 100 тисячами на місяць", - цитує "Європейська правда" урядового спецпредставника Чехії з питань реконструкції України Томаша Копечного. За його словами, саме в червні відбудуться перші поставки.

Чехія оголосила ініціативу з придбання снарядів для України поза межами ЄС у лютому. До її фінансування погодилась долучитися низка західних країн.