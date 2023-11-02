США запроваджують нові секторальні санкції проти Росії

Нові обмеження Вашингтона спрямовані проти енергосектора РФ та російських виробників і розробників БПЛА. Ухвалений пакет санкцій має ускладнити й ухилення від попередніх обмежень.

Уряд США запровадив новий пакет всеосяжних санкцій проти Росії у відповідь на розв'язану Москвою агресивну війну проти України. Згідно з оголошеним у четвер, 2 листопада, рішенням Вашингтона, обмеження накладаються фактично на окремі сектори російської економіки та промисловості.

Так, у оновленому підсанкційному переліку опинився російський проєкт з розробки й реалізації скрапленого природного газу (СПГ) "Арктик СПГ 2" російської енергокомпанії "Новатек", повідомила пресслужба Держдепартаменту США. Загалом у підсанкційний перелік додано більш ніж 200 російських юридичних і фізичних осіб.

Вашингтон також наклав обмеження на розробників і виробників російських дронів-камікадзе "КУБ" і "Ланцет", які широко застосовуються російськими військовими в Україні. Під обмеження потрапили і ті компанії, які причетні до придбання матеріалів для виробництва цих БПЛА.

Йдеться, насамперед, про російське ТОВ ZALA Aero, яке, за даними Держдепартаменту, розробляє, виробляє і продає дрони-камікадзе міноборони Росії, а також російську компанію A Level Aerosystems CST, що виробляє і продає безпілотники під брендом ZALA. Під санціями й керівництво ТОВ ZALA Aero.

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У санкційному списку не лише російські компанії

Крім того, в четвер міністерство торгівлі США додало 13 підприємств і організацій з Росії та Узбекистану до списку експортного контролю за дії, що суперечать національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам США.

Ухвалений пакет обмежень також переслідує мету посилити боротьбу з ухиленням від санкцій в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Туреччині та Китаї. Мінфін США стверджує , що розташовані в цих країнах компанії і надалі відправляють у Росію широку номенклатуру товарів подвійного призначення, зокрема, компоненти, які Москва використовує для своїх систем озброєнь.

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Під новими санкціями мінфіну США опинилися сім російських банків і десятки промислових компаній, зокрема ТОВ "Газпромнефть- Каталітичні системи", що, за даними Вашингтона, випускає хімічні реагенти для глибокої переробки нафти в Росії.

Кремль: Російська економіка адаптувалася до санкцій

Між тим у Кремлі нові санкції Заходу називають "дефіцитом ідей". "І США, і Євросоюз продовжуватимуть вигадувати нові санкції, хоча у них вочевидь дефіцит ідей", - цитують російські ЗМІ речника кремля Дмитра Пєскова 2 листопада.

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Він вважає, що чинні пакети санкцій "б'ють по інтересам тих держав, які санкції запроваджують", а "російська економіка досить добре адаптувалася до цих умов".