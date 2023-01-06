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Уламки дрона Shahed-136 після однієї з атак на КиївФото: Vladyslav Musiienko/REUTERS
КонфліктиСполучені Штати Америки

США запровадили санкції проти іранських виробників дронів

Олександр Куницький
42 хв. тому

Санкції стосуються іранських посадовців, причетних до виробництва та розробки дронів та балістичних ракет. Залежність Кремля від Ірану "свідчить про відчай", вважає міністерка фінансів США Джанет Єллен.

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Міністерство фінансів США у п'ятницю, 6 січня, запровадило санкції проти сімох іранців, відповідальних за виробництво дронів та балістичних ракет. 

Під обмеження потрапили шестеро керівників і членів правління Iранської державної аерокосмічної компанії (Qods Aviation Industries) - ключового іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Також під санкціями опинився директор Організації аерокосмічної промисловості Ірану (Iran’s Aerospace Industries Organization ), яка здійснює нагляд за іранськими програмами із виробництва балістичних ракет. Крім того, до санкційного списку внесено компанію Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. Під цією назвою, зазначає мінфін США, діє Qods Aviation Industries, яка перебуває під американськими санкціями з 2013 року.

"Залежність Кремля від постачальників останньої ланки, як-от Ірану, свідчить про відчай перед хоробрим українським народом та успіхом нашої глобальної коаліції", - наголосила міністерка фінансів США Джанет Єллен. За її словами, США продовжуватимуть використовувати усі наявні інструменти, щоб позбавити Росії зброї, яку вона "використовує для ведення своєї варварської та неспровокованої війни проти України".

Читайте також: Росія змінює тактику у застосуванні іранських дронів проти України?

Доповнення до існуючих санкцій

Нові санкції доповнюють запроваджені у вересні та листопаді обмеження щодо фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва та передачі іранських БПЛА серій Shahed та Mohajer, які "Москва продовжує використовувати у своїх жорстоких атаках на Україну, включаючи її критичну інфраструктуру", наголошують в держдепі.

Зазначається, що військова підтримка іранським режимом Росії не тільки розпалює конфлікт в Україні, але також призвела до порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231, надавши військові безпілотники без попереднього, окремого схвалення Радбезу.

"Зараз Іран став головним військовим союзником Росії. Іран має припинити свою підтримку неспровокованої агресивної війни Росії в Україні, і ми продовжуватимемо використовувати всі наявні інструменти, щоб зірвати та затримати ці поставки, та запровадити санкції на суб’єктів, які беруть участь у цій діяльності," - наголошується в заяві.

Нагадаємо, Росія вже використала приблизно 660 іранських дронів "Shahed", тоді як, як вважають західні та українська розвідки, законтрактовано на постачання з Ірану 1750 одиниць.

Дрони-камікадзе Shahed-136: що відомо і як з ними боротися

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