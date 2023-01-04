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Запуск дронів ShahedФото: irdiplomacy.ir
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ЗМІ, ймовірно, визначили росіян, причетних до атак дронами

Олександр Куницький
2 год. тому

Російській військові, ймовірно, вчилися керувати дронами "Shahed" під прикриттям армійських змагань в Ірані, йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо" та "Наші гроші. Львів". Журналісти ідентифікували чотирьох офіцерів.

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Під прикриттям армійських змагань "Соколіная охота", які проходили торік з 15 по 27 серпня в Ірані, російські військові ймовірно вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed,  йдеться у розслідуванні видань "Слідства.Інфо" та "Наші гроші. Львів", оприлюдненому у середу, 4 січня.

У розслідуванні зазначається, що "Соколіная охота" є однією з дисциплін Армійських ігор - "вигаданої Росією щорічної військової забави з "веселими стартами" для представників різних родів військ, на кшталт біатлону для танкових".

"Цим ігрищем РФ намагається підвищити авторитет свого війська та показати підтримку світу, залучаючи партнерські країни, такі як Венесуела та Зімбабве", - наголошують журналісти.

Іран, хоч і був постійним учасником змагань, завжди посідав останнє місце у турнірі, а торік вперше не лише переміг, а й виступив у ролі організатора, зауважують розслідувачі. У 2022 році, за даними іранських медіа, змагання проходили на летовищі поблизу міста Кашан, де розташований навчальний центр для операторів БПЛА, пишуть розслідувачі. Крім Росії та Ірану участь у заході взяли команди з Білорусі та Вірменії.

Команда кожної країни складала не більше 13 осіб, однак журналістам вдалося ідентифікувати лише чотирьох російських представників, що приїхали на змагання в Іран. Серед них - Сергій Созінов, Андрій Степовой, Гліб Півкін, Євгеній Глухов. Автори розслідування змогли вирахувати їх за допомогою соцмереж.  

Вони, за даними розслідувачів, є військовослужбовцями 924-го Державного центру безпілотної авіації міноборони РФ, який готує операторів дронів та випробовує усі види безпілотників перед їх поставкою на озброєння армії РФ. "Ймовірно, за лаштунками перегонів Іран готував російських інструкторів та операторів дронів-камікадзе Shahed", - наголошується в розслідуванні.

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Зазначається, що за місяць до старту "Соколіной охоти" російська делегація щонайменше двічі відвідувала кашанську базу, де іранці демонстрували їй ударні безпілотники Shahed. Конкурс "Соколіная охота" завершився 27 серпня, а вже за два тижні після фінішу змагання Росія вперше атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed, резюмують розслідувачі.

Нагадаємо, Росія вже використала приблизно 660 іранських дронів "Шахед", тоді як законтрактовано на постачання з Ірану 1750 одиниць, повідомив представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Дрони-камікадзе Shahed-136: що відомо і як з ними боротися

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