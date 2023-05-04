США заперечують свою причетність до нібито удару по Кремлю

У РФ заявили про причетність США до удару безпілотниками, який нібито було завдано по Кремлю. У США такі звинувачення відкидають.

Заяви Росії про те, що США стоять за нібито атакою безпілотників на Кремль, не відповідають дійсності, заявив у четвер, 4 травня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

"Я можу запевнити вас, що Сполучені Штати не були залучені до цього. Що б це не було, ми до цього не були причетні", - сказав Кірбі в інтерв'ю MSNBC, цитує Reuters. За його словами, досі не зрозуміло, що саме сталося в Кремлі. Вашингтон все ще оцінює ситуацію, сказав Кірбі.

Кірбі: Пєсков "просто бреше".

Таку заяву Крібі зробив після того, як прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що рішення про нібито удар дронами по Кремлю "ухвалювалося у Вашингтоні".

"Ми добре знаємо, що рішення про такі дії і теракти ухвалюють не в Києві, а саме у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити", - наводить закид речника Кремля російська агенція "Интерфакс".

Кірбі у відповідь заявив, що Пєсков "просто бреше".

США не мають даних про те, що за ударом стоїть Україна

Водночас у США поки що не бачать жодних ознак і того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по Кремлю, заявив голова Комітету з питань розвідки Сенату США Марк Уорнер.

"Ми все ще не маємо детальної інформації, - зазначив Уорнер після закритого засідання з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом. - Принаймні, на даний момент немає жодних ознак того, що за ударом стоять українці".

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Напередодні адміністрація президента РФ поширила заяву, в якій стверджується про те, що Україна нібито спробувала вночі завдати удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції Володимира Путіна. В Росії заявили, що розцінюють це "як сплановану терористичну акцію і замах на президента".

Українська влада категорично заперечила свою причетність до ймовірного удару безпілотників по Кремлю.

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