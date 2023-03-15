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Російський винищувач Су-27
Російський винищувач Су-27Фото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO
ПолітикаСполучені Штати Америки

США закликали РФ використовувати літаки у безпечний спосіб

Анастасія Шепелева
14 хв. тому

Зіткнення російського військового літака з американським безпілотником у Чорному морі є частиною моделі "ризикованих" дій РФ, заявив глава Пентагону на засіданні у форматі "Рамштайн".

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Міністр оборони США Ллойд Остін у середу, 15 березня, закликав Москву експлуатувати свої літаки у безпечний і професійний спосіб, коментуючи зіткнення російського винущувача Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем.

"Цей небезпечний епізод є частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі", - заявив Остін на початку десятого засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Глава Пентагону також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть "літати і діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право". "Росія зобов'язана експлуатувати свої військові літаки у безпечний і професійний спосіб", - додав Остін.

Інцидент в небі над Чорним морем

Напередодні, 14 березня, у Європейському командуванні збройних сил США (EUROCOM) повідомили, що два російські винищувачі четвертого покоління Су-27 здійснили "небезпечне і непрофесійне перехоплення" безпілотного літального апарату розвідки та спостереження MQ-9 ВПС США в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Як стверджують в EUROCOM, один із російських літаків Су-27 зачепив пропелер MQ-9, відтак американські сили були змушені затопити дрон.

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Дрон навряд чи вдасться знайти - Білий дім

У Білому домі заяви, що розвідувальний безпілотник не знайдено і, можливо, не вдасться знайти. "Я не впевнений, що ми зможемо його знайти. Там, де він впав у Чорне море - дуже, дуже глибока вода. Тому ми все ще оцінюємо, чи можуть бути якісь зусилля з підйому. Можливо, не вдасться", - заявив речник Білого дому Джон Кірбі CNN, цитує агентство Reuters.

У коментарі виданню ABC Кірбі додав, що на випадок, якщо РФ знайде дрон, американська влада вжила запобіжних заходів, щоб обмежити отримання корисної розвідувальної інформації Москвою. 

Водночас в уряді ФРН назвали інцидент в повітрі на Чорним морем "причиною для занепокоєння".

Міноборони РФ: Зіткнення не було

Натомість, за версією російського оборонного відомства, зіткнення не було, а MQ-9 внаслідок різкого маневрування перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею. "Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом у контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування", - запевняли в міністерстві.

Тим не менш, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев 15 березня заявив, що Москва спробує знайти уламки американського військового дрона. У виступі на російському телебаченні Патрушев заявив, що цей інцидент є нібито "свіжим доказом того, що вони (Сполучені Штати - Ред.) безпосередньо беруть участь в цих діях - у війні", наводить його слова Reuters.

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