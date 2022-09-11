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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден у річницю терактів 11 вересня пообіцяв і надалі переслідувати винних в їхні організації.Фото: Susan Walsh/AP/dpa/picture alliance
СуспільствоСполучені Штати Америки

США вшановують пам'ять жертв терактів 11 вересня

Степан Смишляєв | Даниїл Сотников
2 год. тому

Попри виведення військ з Афганістану, Сполучені Штати продовжують переслідувати винних у терактах 11 вересня, запевнив Джо Байден.

https://www.dw.com/uk/ssa-vsanovuut-pamat-zertv-teraktiv-11-veresna/a-63086340

Президент США Джо Байден у неділю, 11 вересня, взяв участь у траурній церемонії, присвяченій 21-й річниці терористичних актів в результаті яких загинули майже 3000 людей в різних регіонах США. Трансляція виступу велася на офіційному акаунті глави американської держави.

Байден поклав вінок біля будівлі міноборони США, в яку 11 вересня 2001 року врізався один із викрадених терористами літаків. У своєму виступі президент наголосив, що навіть після виведення військ з Афганістану адміністрація Сполучених Штатів продовжує переслідувати винних у терактах 11 вересня. "Ми ніколи не забудемо, ми ніколи не здамося. Наша прихильність до запобігання нової атаки на Сполучені Штати нескінченна", - заявив американський президент.

Теракти 11 вересня

11 вересня 2001 року прибічники міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда" захопили декілька літаків і влетіли ними у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та в Пентагон в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Пасажири ще одного літака рейсу United Airlines 93 подолали викрадачів і літак розбився в полі в Пенсильванії, не давши вразити іншу ціль, нагадує Reuters. Окрім 19 терористів-самогубців, у результаті атак загинули 2977 осіб, ще 24 були оголошені зниклими без вісті.

Операція в Афганістані і боротьба з "Аль-Каїдою"

У відповідь на теракти, вже в жовтні 2001 року американські війська за підтримки союзників почали військові дії в Афганістані, де у той час знаходився лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен і інші представники терористичної мережі. Прихисток їм надало радикальне угрупованням "Талібан", яке контролювало країну.

Усама бен Ладен був вбитий у 2011 році в результаті операції спецназу США, але вже Пакистані. Однак операція США в Афганістані продовжилася. Загалом вона тривала майже 20 років - американські військові залишили країну лише влітку 2021 року, після чого "Талібан" знову  встановив контроль над Афганістаном.

У серпні 2022 року Байден повідомив про ліквідацію спецслужбами США в Кабулі лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі, який очолив організацію після смерті бен Ладена.

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