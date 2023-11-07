ФРН та США призупиняють Договір про звичайні ЗС в Європі

Рішення США та ФРН ухвалені на тлі виходу з Договору РФ. Цей документ обмежував для країн-учасниць кількість військової техніки, зокрема, танків, артилерії, гелікоптерів та літаків.

Сполучені Штати Америки з 7 грудня призупинять виконання зобов'язань у рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), ідеться в заяві, поширеній Білим домом у вівторок, 7 листопада.

"Через докорінну зміну обставин США призупинять виконання зобов'язань у рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі з 7 грудня", - ідеться у повідомленні. Зазначається, що низка партнерів по цьому Договору, які не є членами НАТО, також підтримують призупинення виконання зобов'язань за ним у відповідь на дії Росії.

Поєднання агресивної війни Росії проти України та виходу Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) докорінно змінило обставини і зобов'язання за договором, наголосив Білий дім. Тому США вирішили, що також більше не повинні дотримуватися зобов'язань за договором про контроль над озброєннями, йдеться у заяві.

ФРН: РФ руйнує ще один стовп європейської безпеки

Також про призупинення дії Договору оголосила Німеччина. Як пояснило Міністерство закордонних справ ФРН, це рішення ухвалено у відповідь на вихід Росії з Договору. Таким чином Росія руйнує "ще один стовп нашої європейської безпеки і архітектури контролю над озброєннями", що був спрямований на обмеження звичайних озброєнь в Європі", наголосили у відомстві.

Водночас наголошується, що Німеччина та її союзники "однозначно не виходитимуть" з ДЗЗСЄ, а у разі фундаментальних змін у поведінці Росії, відновлення виконання Договору залишається можливим.

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Договір про звичайні збройні сили в Європі

Раніше у вівторок Північноатлантичний альянс (НАТО) різко засудиврішення Росії вийти з Договору, і оголосив про намір членів Альянсу зупинити дію ДЗЗСЄ, "доки це буде необхідно".

Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали 19 листопада 1990 року 16 країн НАТО та шість держав, що входили до Організації Варшавського договору. Документ встановлював обмеження на кількість звичайних озброєнь та бойової техніки для країн-учасниць. Обмеження стосувалися бойових танків та броньованих машин, артилерії, бойових літаків та гелікоптерів.

РФ ратифікувала Договір у липні 1992 року, а в липні 2007 року призупинила його дію. 7 листопада 2023 року РФ завершила процедуру виходу з Договору.