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ПолітикаЄвропа

ЄС озброюється: членам компенсуватимуть витрати на закупівлі

Ксенія Польська
9 жовтня 2023 р.

Євросоюз зміцнює свою обороноздатність і співпрацю у галузі закупівель озброєнь. Тепер країни ЄС можуть об'єднуватися в консорціуми і отримувати компенсацію витрат на озброєння з бюджету ЄС.

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Прапори ЄС біля будівлі Єврокомісії у Брюсселі
Прапори ЄС біля будівлі Єврокомісії у БрюсселіФото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Рада Європейського Союзу в понеділок, 9 жовтня, ухвалила рішення задля зміцнення європейської оборонної промисловості за допомогою спільних закупівель. Він покликаний стимулювати співпрацю між країнами ЄС у сфері придбання озброєнь і передбачає часткове відшкодування витрат на ці цілі з бюджету Євросоюзу. Умовою для такого відшкодування є участь у закупівлях консорціумів із не менш ніж трьох країн ЄС. На ці цілі відводиться загальний бюджет у 300 млн євро.

Оборонна промисловість Євросоюзу має виграти від цього заходу, переконані в Раді ЄС, оскільки щонайменше 65% компонентів кінцевої продукції має бути вироблено в Євросоюзі або його країні-партнері. Це має сприяти підвищенню конкурентоспроможності та ефективності європейської технологічної та промислової бази в оборонній сфері, зокрема малих і середніх компаній.

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Приводом стало вторгнення РФ в Україну

На неформальному саміті Євросоюзу у Версалі 11 березня 2022 року лідери країн ЄС зобов'язалися зміцнювати його оборонний потенціал, оскільки війна Росії проти України виявила прогалини і дефіцити у військових запасах ЄС, зниження промислового виробництва і недостатньо активну співпрацю в цій сфері між країнами.

Лідери Євросоюзу вирішили, що держави-члени повинні істотно збільшити витрати на оборону, інвестувати в спільні проекти і закупівлі озброєнь, стимулювати інновації та розвивати оборонну промисловість ЄС.

Нові правила набудуть чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

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Військове співробітництво поки що виняток

Наразі оборонне співробітництво залишається в ЄС радше винятком, ніж правилом. Держави-члени здебільшого реалізують свої плани на національному рівні, і лише 18 відсотків усіх інвестицій в оборонні програми здійснюються у співпраці з іншими країнами Євросоюзу.

Здебільшого кооперуються сусідні країни, а широкі європейські підходи до оборони непопулярні. Це пов'язують, наприклад, із відмінностями в законодавствах, бюджетними обмеженнями, браком експертів. Щоб вирішити цю проблему, оборонні ініціативи ЄС мають бути включені в плани національної оборони, рекомендують аналітики.

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